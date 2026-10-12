Operación del Papa: Javier Milei habló de una posible reprogramación de la visita de León XIV

El presidente Javier Milei se refirió a la posibilidad de modificar la fecha de la visita del papa León XIV a la Argentina ante la incertidumbre por la operación a la que será sometido el sumo pontífice.

La gira está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque la operación anunciada por el Vaticano abrió interrogantes sobre el cumplimiento de la agenda prevista.

Frente a este escenario, Milei aseguró en declaraciones radiales: "Si la situación demanda un corrimiento de fecha, estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios".

El Papa será operado el martes 13 en el hospital Gemelli, donde le extirparán un nódulo pulmonar. Según informaron, sus médicos consideran "oportuno" realizar la intervención lo antes posible.

Durante la misma entrevista en la que se refirió a una eventual modificación de la fecha, el Presidente también resaltó la importancia de la llegada del líder de la Iglesia Católica a la Argentina.

El papa León XIV junto a Javier Milei durante la visita del mandatario al Vaticano de junio de 2026 (Imagen: Presidencia).

"Son dos temas importantes, cuando se recibe a un papa, está la magnitud religiosa. En el caso de la Argentina, el 75% de la población es católica. Es un jefe de Estado y líder espiritual de 2500 millones de personas", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Tras conocerse la noticia, el Presidente publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su apoyo al pontífice y manifestó que "toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación".

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV





La intervención se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice quedará internado para recibir atención médica.

Según la información difundida, el nódulo fue detectado durante un control de rutina y se encuentra en una etapa temprana.

La Santa Sede no brindó detalles sobre la técnica quirúrgica que utilizarán los médicos.

Según la información difundida este lunes, hasta el momento la operación prevista no modificó la agenda del viaje del Papa por Sudamérica.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se evalúa





Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el pulmón que puede tener distintas causas y no significa necesariamente que una persona tenga cáncer.

Para evaluar su naturaleza, los especialistas analizan su tamaño, forma, bordes y densidad, además de los antecedentes médicos del paciente.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar, una pequeña lesión en el pulmón (Imagen ilustrativa).

La comparación con estudios anteriores también puede aportar información importante. Si la lesión permanece igual durante años, puede orientar hacia una causa benigna; si apareció recientemente o presenta características sospechosas, los médicos pueden indicar controles y pruebas adicionales.

Qué estudios pueden pedir los médicos





Según las características del nódulo y los factores de riesgo de cada paciente, los especialistas pueden solicitar nuevas tomografías para seguir su evolución o recurrir a estudios más específicos, como una tomografía por emisión de positrones o una biopsia.

La elección depende de los resultados de la evaluación médica y no existe un único procedimiento para todos los casos

Cómo sería la agenda del papa León XIV en Argentina

Si no hay cambios en el cronograma, el papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante esos días, tiene previstas reuniones con Milei, misas, encuentros religiosos y actividades en distintas ciudades.

El recorrido previsto para cada jornada es el siguiente:

Domingo 8 de noviembre

León XIV arribará a Aeroparque a las 16.30.

Luego visitará el Monumento al General San Martín y se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido por Milei.

Más tarde, dará su primer discurso ante autoridades en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

La agenda comenzará a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina y participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con una celebración junto a los obispos en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre

León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y reunirse por la tarde con obispos y miembros del clero.

Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, prevista para las 20.15.

Miércoles 11 de noviembre

El pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto a las 8.

A las 10 en la Basílica de Luján celebrará una misa en la basílica de Luján.

Alrededor de las 14 partirá rumbo a Lima.

Este es el itinerario previsto para la visita del Papa, aunque las actividades y los horarios podrían modificarse si se decide reprogramar el viaje.