Organización de la visita del papa León XIV: Karina Milei se reunió con autoridades porteñas, bonaerenses y de Córdoba

Tras la reunión en la Casa Rosada por la visita del papa León XIV a la Argentina con autoridades locales de la Iglesia Católica, se desarrolló en el Ministerio de Seguridad de la Nación otra para coordinar aspectos operativos. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dialogó con autoridades de los gobiernos porteño, bonaerense y de Córdoba.

El carácter interjurisdiccional de la recorrida que hará el Santo Padre entre el 8 y el 11 de noviembre por el país, exige una organización transversal entre dirigentes políticos opuestos.

Es el dato de color que surge a poco más de un año de las elecciones: la visita de León XIV derivó en que la hermana del presidente Javier Milei y "El Jefe" de La Libertad Avanza, se sentara en una mesa de trabajo con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de confianza del gobernador peronista Axel Kicillof, quien lidera el Movimiento Derecho al Futuro con proyecto presidencial en marcha, aunque todavía por confirmarse su candidatura para el 2027.

Asuntos internos aparte, la mirada del mundo se posará sobre la Argentina en noviembre como parte de la gira que hará el Sumo Pontífice por Sudamérica, donde visitará también Uruguay y Perú. Por eso en la Casa Rosada hacen esfuerzos para tener todo listo: el Papa hará postas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

Ocurre a pocos días de la llegada en enviados del Vaticano al país para definir la agenda. La avanzada llegará desde Roma este domingo 30 de agosto. Mañana, en tanto, arribarán a Italia autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) tendrán audiencia con el sucesor del papa Francisco.

La reunión de este miércoles se repetirá luego de la visita de los enviados del Vaticano.

Reunión en Seguridad por la visita del papa León XIV

En la sede de Seguridad se reunieron también con Karina Milei los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente.

Los recibió a todos la ministra nacional Alejandra Monteoliva. A Karina la acompañó el secretario de Medios, Fabián Fernández.

Karina Milei en la reunión con Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof.

Desde la Casa Rosada se informó oficialmente que durante el encuentro se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios que el Papa llevará adelante en cada jurisdicción, así como cuestiones de comunicación y presupuestarias.

Se puso de manifiesto la intención de "continuar avanzando de manera coordinada con los equipos que participarán de las distintas instancias previstas".

Por su parte, desde la Iglesia surgieron más detalles sobre las posibles citas con el Papa en Buenos Aires. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, aseguró en diálogo con Radio Mitre que podría organizarse un evento masivo en el estadio de River Plate y otro en la cárcel porteña de Villa Devoto.

Además, ratificó la versión de que se hospedará en la Nunciatura de Buenos Aires.