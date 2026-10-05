Organizaciones políticas, sociales y ambientalistas marcharán en contra del fallo de la Corte por la Ley de Tierras

Agrupaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes hacia Tribunales para expresar su rechazo al fallo de la Corte Suprema que, según consideran, permite la "extranjerización" de la tierra.

La marchará iniciará a las 16 y también exigirán la derogación del DNU 70/23 porque sostienen que es "inconstitucional".

El secretario General de la CTA-Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, advirtió que es "grave" el fallo emitido por el máximo tribunal de Justicia porque además de "habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros", se "invalidó" el derecho de los ex combatientes de Malvinas a poder presentar una demanda contra este decreto.

"Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra", criticó Godoy en referencia al fallo de la Corte.

Y añadió: "Por eso, estamos convocando a una movilización hacia las puertas de la sede de Tribunales, allí donde anida esta cueva de la injusticia que está convalidando semejantes escenarios de entrega".

Por su parte, el secretario general de la CTA de las y los Trabajadores (CTA-T), Hugo Yasky, también adhirió a la convocatoria y remarcó: "Los distintos bloques de la oposición estamos haciendo todo lo posible para reunir quórum y poder discutir tres puntos. Uno de ellos es el tema de la emergencia para la continuidad de la ley de discapacidad. El otro punto tiene que ver con el endeudamiento y la morosidad de las familias. Y el tercero es la derogación del DNU 70/23, que implicaría resolver de fondo el tema de la extranjerización de las tierras".

"La gran pregunta es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo"

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó que la Corte Suprema "no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país".

"La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras. No fue casualidad que algo que no pudieron resolver por el Congreso aparece como un fallo. Es grave", sentenció.