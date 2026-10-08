Oro del Banco Central: la AGN afirmó que se perdieron US$1000 millones por un "error de cálculo" y el BCRA rechazó la evaluación

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó la auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al período 2025 y afirmó que la autoridad monetaria perdió más de US$1000 millones por un "error de cálculo" en las operaciones con oro.

El Banco Central rechazó esta interpretación y apuntó que "la actual conducción del organismo de control se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con ?nes puramente políticos".

La AGN planteó que los estados contables del BCRA son "razonables" en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad, pero hizo referencia a las operaciones financieras vinculadas a las reservas en oro.

De acuerdo al informe de la AGN, durante 2025 el BCRA registró una pérdida de $1,5 billones, equivalente a unos US$1023 millones, por operaciones de derivados liquidables en dólares que utilizaron parte del oro de las reservas "como activo subyacente".

En respuesta, el Banco Central sostuvo que durante 2025 su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$2505 millones. "Este desempeño re?eja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura ?nanciera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo".

Sobre esta línea, plantearon que los derivados ?nancieros que actúan como seguro "suelen registrar un resultado negativo" porque el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. "La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo".

Y acusaron que en el período 2007-2011, la Auditoría General de la Nación no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada, por lo que consideró que "la actual conducción del organismo de control se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos".