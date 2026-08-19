Oscar Zago apuntó contra Cerimedo: detalles de la pelea callejera, "manejos" y más

El expresidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) y diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Óscar Zago, recordó el altercado que tuvo con el exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, en el cierre de la campaña electoral del 2023 que tuvo lugar en Córdoba y subrayó que "nunca me gustó cómo se manejaba".

Tras conocerse la detención de Cerimedo en Bolivia acusado de intento de femicidio y que se viralizó en redes sociales un momento de extrema tensión entre ambos , Zago sostuvo que el origen del problema estuvo vinculado a la organización.

En ese evento, Cerimedo era el encargado de realizar el cerrojo de seguridad y el conflicto se dio cuando les impidió retirarse del "corralito" asignado a futuros funcionarios en las cercanías del palco oficial.

La pelea que tuvieron Zago y Cerimedo por la organización del cierre de campaña presidencial en 2023.

Los allegados al espacio conducido por Javier Milei habían solicitado la apertura de este espacio para ponerse a resguardo luego de denunciar que "comenzaron a recibir huevazos y botellazos".

"Era muy desesperante que empezaran a caer las cosas y no nos dejaban ir. Empujamos a la seguridad y nos dijeron que no había dado la orden Cerimedo, por lo que no nos podíamos ir", detalló Zago en declaraciones radiales.

Además, argumentó que se habían visto en dos o tres oportunidades con el asesor presidencial y que "nunca trató"; sin embargo, reconoció que desde el espacio libertario "utilizaban sus oficinas para llevar a cabo reuniones vinculadas con la campaña en la provincia de Buenos Aires".

La sorpresa por la noticia de la detención de Cerimedo

El diputado nacional confesó que le llama "poderosamente la atención" que Cerimedo se encuentre detenido en Bolivia por un caso de intento de femicidio porque lo conoció cumpliendo funciones de "cuidar a la gente".

El exasesor presidencial se negó a declarar en las últimas horas, y desde el gobierno de Bolivia aseguraron que continuará detenido porque existe riesgo de fuga y obstrucción de la investigación.

Cerimedo fue acusado por su expareja Nadia Beller como la persona que envió a los sicarios que la sorprendieron en la puerta de un hotel y le dispararon en tres oportunidades el lunes a la noche.