Pablo Descalzo y Moria Casán celebraron la fuerza de las industrias culturales en la FRICC

El intendente Pablo Descalzo recibió a Moria Casán en la primera jornada de la segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC), realizada en la plaza San Martín y distintos espacios de Ituzaingó.

Organizada por el Gobierno Municipal junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la feria busca fortalecer la producción cultural, generar nuevas oportunidades de trabajo y ampliar los canales de promoción y comercialización para artistas y emprendimientos del sector.

"Amplificar la cultura, desde mi lugar de trabajadora, me viene brutal. Los argentinos siempre tenemos una capacidad impresionante para hacer cosas y salir del paso", expresó Moria ante el público.

Vecina de Parque Leloir desde hace varios años, la artista también valoró el trabajo de los emprendedores que participaron de la propuesta y sostuvo que "son ellos quienes hacen que la cultura se magnifique".

El respaldo del municipio a la producción cultural

Por su parte, Descalzo remarcó la importancia de impulsar políticas públicas que acompañen al sector y permitan transformar la creatividad en oportunidades concretas.

"Siempre es importante generar espacios de articulación donde los artistas tengan la oportunidad de ampliar su cartera de negocios, porque la cultura, además de ser algo que permita conectarnos, también tiene que ser una fuente de ingresos. Es el objetivo que debemos tener si queremos que la Argentina sea un país más inclusivo", afirmó el intendente.

Durante la primera jornada se desarrollaron rondas de vinculación entre artistas, emprendedores, gestores, instituciones y empresas. Además, hubo exposiciones de esculturas, espectáculos en vivo y un desfile de Incubadora MiModa Impulsa.

La programación también incluyó conversatorios sobre los derechos culturales; el rol de las artistas mujeres en la industria musical, charla de la que participaron, entre otras, Miss Bolivia y Celsa Mel Gowland; el impacto de la inteligencia artificial en las industrias creativas; la propiedad intelectual en tiempos del streaming; y las posibilidades de vivir del teatro, con la participación del productor Carlos Rottemberg.

Qué sigue en la feria

La FRICC continúa hoy con nuevos espectáculos, emprendimientos y actividades abiertas a la comunidad. Además, desde las 18, el Foro de la Comunidad debatirá distintas propuestas para homenajear a Carlos "Indio" Solari, quien vivió durante años en Parque Leloir.

La jornada incluirá además la presentación de Deborah Dixon y Luciana Palacios, voces de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, junto a la Orquesta Infanto Juvenil de Ituzaingó en el Teatro Gran Ituzaingó. El cierre de la segunda edición estará a cargo de Leonchalón.

Con una nueva convocatoria regional, la FRICC consolida a Ituzaingó como un punto de encuentro para la producción artística y reafirma el valor de la cultura como expresión de identidad, fuente de trabajo y herramienta para construir comunidad.