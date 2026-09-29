El secretario de Discapacidad sufrió un accidente y está internado

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, se encuentra internado en el Hospital Pirovano tras sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba en moto.

El incidente vial se produjo a pocas horas de que el funcionario asumiera formalmente sus funciones al frente del área gubernamental.

Según confirmaron voceros oficiales, el titular de la cartera presenta múltiples fracturas, pero se encuentra estable y fuera de peligro vital.

Parte médico, lesiones y evolución del funcionario

El equipo médico que asiste a Pablo Di Liscia constató que el paciente sufrió fracturas de costillas, clavícula y omóplato a causa del impacto.

Los estudios diagnósticos y tomografías realizados de urgencia descartaron compromiso neurológico o lesiones en órganos vitales.

El funcionario permanece en el área de observación del nosocomio porteño para la evaluación de sus traumatismos y el tratamiento del dolor.

Antecedentes de la designación en el área

La llegada de Pablo Di Liscia a la Secretaría de Discapacidad fue impulsada con la recomendación del Ministerio de Economía y el consenso del Ministerio de Salud.

El funcionario cuenta con trayectoria previa en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Su nombramiento busca reordenar la gestión de las prestaciones del sector y encabezar las negociaciones legislativas en curso en el Congreso de la Nación.