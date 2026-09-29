Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 29 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
CONMOCIÓN

El secretario de Discapacidad sufrió un accidente y está internado

Pablo Di Liscia chocó en moto a solo horas de haber asumido el cargo. Permanece en observación hospitalaria por múltiples fracturas, aunque fuera de peligro.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, se encuentra internado en el Hospital Pirovano tras sufrir un accidente de tránsito mientras circulaba en moto.

El incidente vial se produjo a pocas horas de que el funcionario asumiera formalmente sus funciones al frente del área gubernamental.

Según confirmaron voceros oficiales, el titular de la cartera presenta múltiples fracturas, pero se encuentra estable y fuera de peligro vital.

Parte médico, lesiones y evolución del funcionario

El equipo médico que asiste a Pablo Di Liscia constató que el paciente sufrió fracturas de costillas, clavícula y omóplato a causa del impacto.

Los estudios diagnósticos y tomografías realizados de urgencia descartaron compromiso neurológico o lesiones en órganos vitales.

El funcionario permanece en el área de observación del nosocomio porteño para la evaluación de sus traumatismos y el tratamiento del dolor.

Antecedentes de la designación en el área

La llegada de Pablo Di Liscia a la Secretaría de Discapacidad fue impulsada con la recomendación del Ministerio de Economía y el consenso del Ministerio de Salud.

El funcionario cuenta con trayectoria previa en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Su nombramiento busca reordenar la gestión de las prestaciones del sector y encabezar las negociaciones legislativas en curso en el Congreso de la Nación.

Esta nota habla de:
1
Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados
ENTERATE

Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados

2
Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
NOVEDAD

Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

3
Jubilada de 77 años pidió dejar de pagarle la cuota alimentaria a su nieta de 20 al caer en la indigencia
RECLAMO

Jubilada de 77 años pidió dejar de pagarle la cuota alimentaria a su nieta de 20 al caer en la indigencia

4
ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
RESPALDO

ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

5
Con el bono de $70.000: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en octubre?
NUEVO MONTO

Con el bono de $70.000: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en octubre?