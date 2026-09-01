Pablo Quirno se refirió a los dichos de Donald Trump sobre las Islas Malvinas: "Tenemos que hacer los deberes"

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, se pronunció frente a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien admitió la posibilidad de revisar el apoyo de Washington a la posición británica respecto del archipiélago atlántico.

"El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía", afirmó el funcionario nacional en una entrevista.

Las expresiones del canciller argentino surgieron luego de que el propio Trump admitiera por primera vez en persona que evalúa retirar el respaldo de su país a la postura del Reino Unido. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el jefe de Estado norteamericano a la prensa desde el Salón Oval.

Así lo manifestó tras la publicación del periódico británico The Telegraph, que reveló que la Casa Blanca considera la medida como herramienta de presión política sobre Londres.

Frente a este escenario geopolítico, Quirno fue prudente respecto del impacto real de los dichos de Trump y ratificó que la Argentina continuará con el reclamo pacífico en los distintos organismos internacionales.

"De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado", manifestó Quirno.

En esa misma línea, el canciller subrayó la importancia de resguardar el patrimonio marítimo y económico nacional ante el accionar del gobierno británico en el Atlántico Sur.

"Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros", concluyó ante Infobae.