Pablo Quirno se reunió con el CEO de la F1 y reiteró la solicitud de Argentina de ser sede

El canciller Pablo Quirno se reunió este sábado con el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicalli, a quien le reiteró la solicitud para que Argentina vuelva a ser sede de la máxima categoría.

El encuentro se dio en el marco de la visita del funcionario a Singapur, donde este fin de semana se realiza uno de los grandes premios del año, con la presencia del argentino Franco Colapinto.

En una publicación en su cuenta de X, Quirno contó que le comunicó a Domenicalli "la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Formula 1".

"Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue. Esta tradición y el interés internacional que hoy genera la Argentina merecen un evento de gran proyección", resaltó el canciller.

Quirno agradeció la invitación al ministro de Comercio, Grace Fu, y el Ministro de Energía, Tan See Leng, del Gobierno de Singapur a su Gran Premio de Formula 1, para poder hablar con el mandamás de la máxima categoría.

En agosto de este año, el presidente Javier Milei había manifestado el deseo de tener la Fórmula 1 en el país, durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se celebró en Buenos Aires.

El mandatario recordó las tres etapas en las que la Fórmula 1 compitió en el autódromo Oscar y Juan Gálvez -en las décadas de 1950, 1970 y 1990- y señaló que la última carrera se disputó en 1998. "Me animo a invitarlos a soñar conmigo", remarcó.