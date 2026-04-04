Casa Rosada: el despacho "maldito" que roza el escándalo de Manuel Adorni

Es sabido que la cúpula libertaria cree en el valor de las limpiezas energéticas para remover de los espacios que habitan las cargas negativas o estancadas. En la Casa Rosada se hicieron varias en el comienzo del gobierno de Javier Milei, pero cada tanto, el ritual se repite y en medio de turbulentos escándalos mediáticos y judiciales, como el que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobran relevancia.

Hace muchos meses atrás, una sanadora energética, voz autorizada no oficial para el partido de La Libertada Avanza, cumplió con su tarea de "purificar" una oficina que desde los altos mandos consideran afectada por la acumulación de conflictos, estrés o hechos traumáticos.

Se trata de un despacho amplio, ubicado en la planta baja, a metros del Patio de Las Palmeras, destinado desde hace años a los secretarios de Comunicación de Presidencia, donde en la gestión anterior se sentó la portavoz Gabriela Cerruti.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero de Javier Milei.

Con el cambio de gobierno, según trascendió en los pasillos de Balcarce 50, se realizó allí una primera limpieza energética, y se ubicó a uno de los nombres más apuntados del gobierno desde su llegada hasta su eyección. Durante el 2024 casi completo, Eduardo Serenellini se desempeñó en esa oficina como Secretario de Prensa de Milei.

Dicen que dicen que su salida, además de la antipatía que generaba internamente, fue decidida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tras enterarse del encargo de un excesivamente ostentoso escritorio cuando el "ajuste más grande la historia" recién arrancaba.

A Eduardo Serenellini en la Casa Rosada lo recuerdan sus detractores con el apodo "Serenito".

Cuando Serenellini quedó "afuera", se realizó otro ritual "purificador" de energías. Esta vez, la especie de sahumadora, habría aportado un consejo espiritual a sus creyentes y fue que ese despacho directamente debía quedar cerrado, sin uso. Insalvable casi. Por un tiempo, la recomendación se respetó.

Ya con más de dos años de modelo de recorte y motosierra, al gobierno le aparecieron algunos detalles suntuosos bastante más complicados que el de un escritorio. Uno de ellos tiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la lupa inquisidora de la Justicia, la prensa y la sociedad.

Vientos cargados de mala energía azotan a Adorni

Los escándalos a partir de diversos cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio y sus movimientos financieros recientes parecen lejos de calmarse y las versiones de quienes podrían ser su reemplazo comienzan a tomar velocidad.

No importa cuanto el presidente Milei o su hermana, Karina, acumulen gestos de respaldo a quien es portavoz del relato libertario; el clima tenso que rodea la figura Adorni está lejos de "limpiarse".

Javier Milei y Manuel Adorni, abrazo en acto oficial.

Es así que sonaron para el cargo, en caso de emergencia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de gran confianza de los Milei; también el ministro del Interior, Diego Santilli, un hombre del PRO pero que se mostró aliado de La Libertad Avanza desde el minuto cero del triunfo en las urnas del 2023.

Cerca de Pettovello desmienten cualquier intención de ocupar la Jefatura de Gabinete. En el entorno de Santilli, se impone el silencio. Su ausencia llamó la atención durante la fallida conferencia de prensa que brindó Adorni para remover las acusaciones.

Creer o reventar la mala racha parece haberse posado en la Rosada por desoír el consejo de la sanadora energética. Es que cuando Santilli llegó al gobierno en noviembre del 2025, todavía parte del personal del exInterior (otro que quedó "afuera") Guillermo Francos no tenía definido su destino, entonces el equipo con origen en el PRO fue repartido en otras oficinas y algunos -sin conocer el historial paranormal- se instalaron en el despacho "prohibido" donde se sentaron Cerruti y Serenellini.