Para el Gobierno la movida de Escocia, Gales e Irlanda del Norte beneficia la causa Malvinas

El Gobierno argentino consideró que el respaldo del Reino Unido al Memorando de Escocia, Gales e Irlanda del Norte fortalece la postura soberana sobre las Islas Malvinas.

La administración encabezada por Javier Milei argumenta que el reconocimiento explícito a las autonomías regionales de las naciones constitutivas británicas genera un precedente favorable para el reclamo de soberanía territorial en los organismos internacionales.

Así lo aseguró hoy el canciller de la Nación, Pablo Quirno: "Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre". Estas palabras tuvieron lugar en diálogo con la prensa en la apertura de un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

El impacto diplomático del acuerdo británico

El pronunciamiento oficial analiza los alcances del documento suscrito en Europa, remarcando la inconsistencia del discurso colonial en el Atlántico Sur. Las autoridades nacionales sostienen que la descentralización promovida por el gobierno británico contradice la negativa histórica a sentarse a negociar el estatus del archipiélago.

A través de la Cancillería, la administración nacional remarcó que las decisiones multilaterales tomadas respecto a las entidades subnacionales del Reino Unido sustentan el pedido de cumplimiento de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La estrategia de la Cancillería en el reclamo soberano

El Ministerio de Relaciones Exteriores profundizará la ofensiva diplomática utilizando la doctrina sentada por el propio marco legal británico para sumar apoyos en la comunidad internacional.

La meta de la diplomacia argentina es instar formalmente a las autoridades de Londres a reanudar el diálogo bilateral congelado y avanzar en una solución pacífica sobre la controversia territorial.