Para los fiscales, Fernando Cerimedo "dirigió remotamente la emboscada para matar a su novia"

Los fiscales que llevan adelante la acusación contra Fernando Cerimedo apuntan que él dirigió "remotamente la emboscada" para matar a su novia Nadia Beller.

Esto se desprende de un informe de 24 páginas realizadas por los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, que publicada en el diario El Deber de Bolivia.

La fiscalía presentará este viernes la acusación por la que definirá el tribunal si va preso o no, al afirmar que Cerimedo es "con probabilidad autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa".

"Esto se demuestra a través de los diferentes elementos materiales y telemáticos recolectados en el cuaderno de investigación, que evidencian de manera objetiva que el ahora imputado planificó y orquestó el hecho al persuadir sistemáticamente a la víctima Nadia Shirley Beller Delgadillo para que se dirigiera al hotel Swissotel Santa Cruz de la Sierra, bajo la falsa promesa de brindarle escoltas y seguridad", apuntan en el escrito los fiscales.

Y afirmaron que "aprovechándose de su condición de pareja y padre del hijo que ella llevaba en el vientre (cursando un embarazo de cuatro semanas), facilitó y dirigió remotamente la emboscada para que terceros atentaran contra su vida".

También los fiscales afirmaron que "se constató su activa participación mediante las comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y su posterior intento de fuga en una aeronave".