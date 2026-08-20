Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Para los fiscales, Fernando Cerimedo "dirigió remotamente la emboscada para matar a su novia"

Con esta acusación, piden prisión preventiva sin límite de tiempo para el ex asesor presidencial.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Los fiscales que llevan adelante la acusación contra Fernando Cerimedo apuntan que él dirigió "remotamente la emboscada" para matar a su novia Nadia Beller.

Esto se desprende de un informe de 24 páginas realizadas por los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, que publicada en el diario El Deber de Bolivia.

La fiscalía presentará este viernes la acusación por la que definirá el tribunal si va preso o no, al afirmar que Cerimedo es "con probabilidad autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa".

"Esto se demuestra a través de los diferentes elementos materiales y telemáticos recolectados en el cuaderno de investigación, que evidencian de manera objetiva que el ahora imputado planificó y orquestó el hecho al persuadir sistemáticamente a la víctima Nadia Shirley Beller Delgadillo para que se dirigiera al hotel Swissotel Santa Cruz de la Sierra, bajo la falsa promesa de brindarle escoltas y seguridad", apuntan en el escrito los fiscales.

Y afirmaron que "aprovechándose de su condición de pareja y padre del hijo que ella llevaba en el vientre (cursando un embarazo de cuatro semanas), facilitó y dirigió remotamente la emboscada para que terceros atentaran contra su vida".

También los fiscales afirmaron que "se constató su activa participación mediante las comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y su posterior intento de fuga en una aeronave".

Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."
FARÁNDULA

Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."

3
Revelan de qué murió el nene de 6 años en Santa Fe
ESTREMECEDOR

Revelan de qué murió el nene de 6 años en Santa Fe

4
A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina
PLAN DE INVIERNO

A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina

5
Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza
PANORAMA INCIERTO

Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza

Últimas noticias de Fernando Cerimedo