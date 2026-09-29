Nuevo paro nacional docente en reclamo del financiamiento universitario

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades públicas nacionales concretan un nuevo paro nacional de 24 horas en las casas de altos estudios de todo el país.

La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la inmediata recomposición de las escalas salariales.

El conflicto escala ante la falta de un acuerdo con las autoridades en las paritarias sectoriales y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Reclamación presupuestaria y adhesión del sector educativo

La medida de protesta paraliza las actividades académicas y de investigación en las unidades académicas dependientes de las universidades nacionales.

Representantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios señalaron que la situación del sistema público de educación superior atravesaba un punto crítico por los recortes operativos.

La jornada incluye concentraciones, clases públicas en las calles adyacentes a las facultades y movilizaciones hacia las sedes administrativas regionales.

Negociaciones paritarias y proyecciones del conflicto

Los referentes sindicales exigen una convocatoria urgente a la mesa de negociación paritaria para recuperar el desfasaje acumulado frente al índice inflacionario.

Desde el sector universitario advirtieron que, de no mediar una respuesta concreta en los próximos días, el plan de lucha continuará con nuevas medidas de fuerza.

La continuidad del calendario académico regular queda condicionada a los avances que puedan registrarse en las rondas de diálogo con los representantes del área educativa.