Paro universitario: gremios convocaron a una medida de fuerza para la próxima semana

Los docentes de la universidades nacionales convocaron a un plan de lucha para la próxima semana. El mismo contempla un paro de 48 a 72 horas que comenzará el miércoles 30 de septiembre.

La medida forma parte de una serie de reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial, que culminará con la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

El Frente Sindical Universitario (CONADU) lo decidió así durante un plenario. Buscará coordinarla en conjunto con CONADU Histórica.

El gremio aclaró que la medida se suspenderá solo si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, el Gobierno ofreció una recomposición salarial del 3% que fue rechazada por los gremios en la negociación paritaria.

Los sindicatos y las universidades calculan que lo adeudado para los salarios es del 31,2%, y el reclamo se basa en lo establecido en la Ley de Financiamiento que aprobó el Congreso, en el que se ordena actualizar las remuneraciones docentes y no docentes.