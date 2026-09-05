Patricia Bullrich celebró la baja de la edad de imputabilidad: "Si delinquís, las pagás"
La jefa del bloque de senadores valoró la reglamentación de la nueva Ley Penal Juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad.
Patricia Bullrich destacó la puesta en vigencia del nuevo régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza celebró que con esta nueva ley ya "no importa la edad" y "se terminó la impunidad".
"Desde hoy ya no importa la edad: si delinquís, las pagás", afirmó la legisladora en un un mensaje en su cuenta de X.
La senadora sostuvo que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" y apuntó que "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".
"Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos", consideró la legisladora.
En ese sentido, remarcó que "se terminó la impunidad". "Y para las víctimas de menores delincuentes y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener", subrayó.