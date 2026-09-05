Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 6 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MENSAJE

Patricia Bullrich celebró la baja de la edad de imputabilidad: "Si delinquís, las pagás"

La jefa del bloque de senadores valoró la reglamentación de la nueva Ley Penal Juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Patricia Bullrich destacó la puesta en vigencia del nuevo régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

 La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza celebró que con esta nueva ley ya "no importa la edad" y "se terminó la impunidad".

"Desde hoy ya no importa la edad: si delinquís, las pagás", afirmó la legisladora en un un mensaje en su cuenta de X.

El mensaje de Bullrich en X.
El mensaje de Bullrich en X.

La senadora sostuvo que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" y apuntó que "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".

"Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos", consideró la legisladora.

En ese sentido, remarcó que "se terminó la impunidad". "Y para las víctimas de menores delincuentes y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener", subrayó.

Esta nota habla de:
1
Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre
PREPARATE

Jubilados con DNI de 0 a 9 cobran con aumento en septiembre

2
El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre
MIRÁ

El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre

3
Once jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 16 años, se filmaron y lo subieron a redes sociales
VAN A JUICIO

Once jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 16 años, se filmaron y lo subieron a redes sociales

4
La lista completa de cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre
AUMENTO Y BONO

La lista completa de cuánto cobra cada jubilado y pensionado en septiembre

5
Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir
FLECHAZO TOTAL

Venus en Escorpio: los 5 signos que vivirán un amor que no vieron venir

Últimas noticias de Patricia Bullrich