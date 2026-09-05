Patricia Bullrich celebró la baja de la edad de imputabilidad: "Si delinquís, las pagás"

Patricia Bullrich destacó la puesta en vigencia del nuevo régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza celebró que con esta nueva ley ya "no importa la edad" y "se terminó la impunidad".

"Desde hoy ya no importa la edad: si delinquís, las pagás", afirmó la legisladora en un un mensaje en su cuenta de X.

El mensaje de Bullrich en X.

La senadora sostuvo que "se terminó la excusa de la edad para delinquir" y apuntó que "el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".

"Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos", consideró la legisladora.

En ese sentido, remarcó que "se terminó la impunidad". "Y para las víctimas de menores delincuentes y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener", subrayó.