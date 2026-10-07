Patricia Bullrich se cruzó en el Senado con una fiscal del caso Chocobar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un tenso cruce en el Senado de la Nación con una fiscal que intervino en la causa judicial contra el policía Luis Chocobar.

La discusión se produjo durante una reunión de comisión en el Congreso de la Nación, donde la funcionaria nacional defendió una iniciativa legislativa vinculada al accionar de las fuerzas de seguridad y el marco normativo de la legítima defensa.

El cruce verbal escaló cuando la representante del Poder Judicial cuestionó los alcances técnicos del proyecto y el criterio de intervención policial impulsado por la cartera ministerial.

La ministra respondió de forma tajante defendiendo la actuación de los efectivos frente a situaciones de delito y reafirmó la postura oficial sobre la doctrina de respaldo a los agentes en servicio.

Intercambio en la comisión y debate técnico

Durante la exposición parlamentaria, la fiscal argumentó que las modificaciones propuestas al Código Penal podrían desdibujar los límites del accionar de los uniformados frente al debido proceso.

La respuesta de Patricia Bullrich se enfocó en ratificar la necesidad de brindar mayor protección legal e institucional a los miembros de la Policía Federal y el resto de las fuerzas de seguridad.

La ministra sostuvo que el Estado debe garantizar un marco normativo claro para evitar la persecución judicial de las fuerzas en el cumplimiento de sus funciones. El intercambio concentró la atención de los senadores presentes en el plenario de comisiones.

Proyectos de seguridad en la agenda parlamentaria

La presentación de la titular de la cartera ministerial forma parte de las rondas de debate impulsadas para avanzar en dictámenes legislativos vinculados al orden público y la seguridad ciudadana.

La presencia de especialistas, jueces y fiscales generó diversas posturas entre los bloques opositores y el oficialismo dentro de la Cámara de Senadores.

Tras el contrapunto entre Patricia Bullrich y la funcionaria judicial, la comisión continuó con la ronda de exposiciones previstas antes de pasar a la discusión interna del dictamen.