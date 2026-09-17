Patricia Bullrich escaló la tensión con el Gobierno por los recortes en Discapacidad: "No me tomen por tonta"

Patricia Bullrich no eligió el tono diplomático. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza salió a marcar su enojo, sin filtros, por los cambios en el área de Discapacidad que el Poder Ejecutivo deslizó en el proyecto de Presupuesto sin ponerla al tanto, y disparó de lleno contra la mesa política que se reúne en Casa Rosada.

El descargo llegó este jueves, horas después de que el Senado convirtiera en ley las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. En ese clima, Bullrich retomó su fastidio por haberse enterado tarde de que el Presupuesto tocaba los fondos destinados a la discapacidad.

"Me toman de tonta": el reproche por la falta de aviso

"De golpe viene una bomba atómica, no era lo que se estaba discutiendo", planteó la senadora en diálogo con A24, en referencia al encuentro de la mesa política previo al envío del proyecto al Congreso.

El malestar lo dejó todavía más explícito con una frase que resume su queja: "Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta' si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta". Según su relato, la reunión previa existió, se habló de la macroeconomía, "pero nadie dijo nada de esto".

Bullrich contó que la novedad le llegó por otro lado: fueron los propios diputados oficialistas quienes la pusieron sobre aviso "a las tres de la mañana", cuando el texto entró al Congreso y recién ahí pudieron leerlo. Con una comisión encima a pocas horas para discutir el proyecto frente a aliados y opositores, resumió lo que pensó en ese momento: "Nos van a matar".

El dedo apuntado a la mesa política

De ahí en más, el reclamo apuntó directo al corazón del armado de Milei. La mesa política que Bullrich cuestiona la integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y ella misma.

"Quiero una mesa política donde las cosas se discutan", reclamó. "No puede venir en el Presupuesto algo distinto a lo que estamos discutiendo", insistió. Y aunque aclaró que no buscaba señalar a nadie, dejó una pista imposible de pasar por alto sobre el origen del texto: "El Presupuesto sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía".

La senadora también se corrió del plano interno para hablarles a las familias afectadas. Definió la discapacidad como un tema "sensible" y pidió "cuidar mucho la sensibilidad de las familias que tienen una persona con discapacidad, y la sociedad que se solidariza con esto". En esa línea, sostuvo que "el superávit no se negocia", pero reclamó "tener cercanía con los ciudadanos que necesitan una respuesta".

El cierre fue una advertencia política en clave de partido: recordó que "hay una oposición que se va a subir a todo lo que pueda si nosotros les dejamos agujeros" y pidió "no dejar más agujeros". "Acá hay un error no forzado y te puede hacer perder el partido", remató.

Qué dicen los cambios en Discapacidad

El nuevo texto incorporado al proyecto de Presupuesto deroga artículos que el propio oficialismo había negociado con la oposición aliada. En concreto, propone volver a un esquema de pensión por invalidez que no llega a los $300 mil y que se da de baja si el beneficiario consigue empleo. Además, deja en manos de las obras sociales y las prepagas el monto que se destina a los prestadores.

No es un ajuste cualquiera: se trata de un universo que alcanza a casi 6 millones de personas, sin contar a sus familias.