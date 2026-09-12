Patricia Bullrich habló de la recuperación económica: "Me preocupa que la velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita"

Patricia Bullrich habló sobre la recuperación económica y se mostró en alerta por la "velocidad" para que llegue a "cada argentino". También manifestó su deseo de mayor baja de impuestos.

En el marco de una charla en la Universidad de San Andrés, dijo ante una consulta sobre el tema: "En este momento esa velocidad me preocupa muchísimo. Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido".

Por su parte, habló sobre la baja de impuestos y arrojó: "A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos".

Mi total compromiso es lograr que los resultados lleguen más rápido a todos los argentinos. pic.twitter.com/NFofAr7Hqm September 12, 2026

Y expresó: "Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto".

A su vez, compartió parte de su conferencia: "Mi total compromiso es lograr que los resultados lleguen más rápido a todos los argentinos".

En agosto pasado, Bullrich también se refirió a la situación económica y apuntó que saben "que algunos sectores estás pasando un momento difícil".



