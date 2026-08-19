Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
COMENTARIO

Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno y pidió "más velocidad en los resultados"

La senadora ratificó su respaldo al rumbo económico de la gestión nacional, aunque remarcó la urgencia de acelerar las mejoras para la vida cotidiana.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La senadora nacional y exministra Patricia Bullrich se expresó a través de sus redes sociales para ratificar su apoyo al programa político y económico del Gobierno Nacional, al tiempo que enfatizó la necesidad de acelerar los plazos para que la ciudadanía perciba las mejoras en el corto plazo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la dirigente reafirmó su alineamiento con las reformas estructurales en curso y analizó la coyuntura del país.

El mensaje completo de la senadora

En su publicación, la legisladora remarcó la importancia del proceso de transformación actual y reconoció el impacto de las medidas en la población mediante los siguientes conceptos: "El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo. Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro."

Respaldos y reclamos de mayor celeridad

Las declaraciones de la parlamentaria se dan en un momento clave de la agenda legislativa y económica, donde conviven el respaldo al plan general del Poder Ejecutivo con demandas de la opinión pública sobre la efectividad de las medidas.

Con sus dichos, la representante oficialista buscó equilibrar el apoyo político a la gestión presidencial con un llamado de atención sobre las expectativas sociales y la urgencia de impactar positivamente en el día a día de los ciudadanos.

Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."
FARÁNDULA

Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."

3
Aumenta la jubilación mínima: ¿Cómo queda en septiembre con el aumento y el bono?
ACTUALIZACIÓN

Aumenta la jubilación mínima: ¿Cómo queda en septiembre con el aumento y el bono?

4
A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina
PLAN DE INVIERNO

A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina

5
Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza
PANORAMA INCIERTO

Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza

Últimas noticias de Patricia Bullrich