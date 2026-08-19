Patricia Bullrich respaldó el rumbo del Gobierno y pidió "más velocidad en los resultados"

La senadora nacional y exministra Patricia Bullrich se expresó a través de sus redes sociales para ratificar su apoyo al programa político y económico del Gobierno Nacional, al tiempo que enfatizó la necesidad de acelerar los plazos para que la ciudadanía perciba las mejoras en el corto plazo.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la dirigente reafirmó su alineamiento con las reformas estructurales en curso y analizó la coyuntura del país.

El rumbo es el correcto.

Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo.



Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana.



No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con... pic.twitter.com/bSQ7qercPx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 19, 2026

El mensaje completo de la senadora

En su publicación, la legisladora remarcó la importancia del proceso de transformación actual y reconoció el impacto de las medidas en la población mediante los siguientes conceptos: "El rumbo es el correcto. Y este camino es parte de un proceso de transformación profundo. Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro."

Respaldos y reclamos de mayor celeridad

Las declaraciones de la parlamentaria se dan en un momento clave de la agenda legislativa y económica, donde conviven el respaldo al plan general del Poder Ejecutivo con demandas de la opinión pública sobre la efectividad de las medidas.

Con sus dichos, la representante oficialista buscó equilibrar el apoyo político a la gestión presidencial con un llamado de atención sobre las expectativas sociales y la urgencia de impactar positivamente en el día a día de los ciudadanos.