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Martes, 15 de septiembre de 2026

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REFORMA

Patricia Bullrich: "Todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminar o suspender las PASO"

La senadora reconoció que el oficialismo carece de los votos suficientes para aprobar la reforma electoral en el Congreso.

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La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que todavía no cuentan con los votos necesarios para avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los ejes de la reforma electoral que impulsa el Gobierno.

La titular del bloque oficialista admitió que el consenso "todavía no está". En principio, hay algunos temas en los que algunos están de acuerdo y otros no", explicó tras participar este martes en un plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. 

"En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas", aseguró Bullrich.

Bullrich reconoció que no cuentan con los votos necesarios para eliminar o suspender las PASO.
Bullrich reconoció que no cuentan con los votos necesarios para eliminar o suspender las PASO.

"La ley que sale es la que tiene los votos necesarios", anticipó la ex ministra de Seguridad y reiteró de forma categórica: "Todavía no tenemos los votos para eliminar las PASO". 

Asimismo, Bullrich indicó que el oficialismo mantiene abierta la puerta sobre el alcance de la reforma: "Estamos viendo qué hacemos con las PASO, si las suspendemos o las eliminamos", al tiempo que aclaró que las negociaciones con otros espacios políticos continúan. 

La reunión de la que participó en el Senado sirvió para acercar posiciones entre los diferentes bloques, aunque finalizó sin un acuerdo definitivo ni modificaciones al texto original presentado por Casa Rosada. 

Entre las demandas de los sectores dialoguistas y bloques aliados se incluirían una serie de modificaciones a Ficha Limpia, un punto que condiciona el respaldo a los cambios electorales que pretende el Gobierno. 

Para destrabar las negociaciones, la estrategia del oficialismo contemplaría la posibilidad de introducir modificaciones parciales y buscar acuerdos con bloques provinciales que permitan alcanzar las mayorías requeridas en ambas cámaras. 

Por otra parte, la senadora nacional confirmó que la agenda en el Congreso continuará este jueves con el tratamiento de los proyectos Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. 

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