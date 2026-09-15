PBA: Revocan el fallo de la jueza Pascual y restituyen la Ley Penal Juvenil

La Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida que suspendía la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto el fallo dictado por la jueza Marta Elba Pascual.

De este modo, la normativa nacional recupera su plena vigencia en el territorio bonaerense en forma inmediata.

En el fallo, los magistrados señalaron: "Debemos comenzar por señalar que el Supremo Tribunal de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables. Sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto".

La Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar dictada por la jueza Marta Elba Pascual que frenaba la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el tribunal aclaró su postura respecto al estado del sistema carcelario y su capacidad para responder a una potencial mayor demanda de espacio: "Debe quedar claro que este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación y tomar las decisiones que crea conveniente dentro de las facultades y alternativas que tiene a su alcance".

En el fallo de la jueza Pascual que suspendió la actualización de la Ley Penal Juvenil se detallaba que la Provincia no tiene recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal. Además, la magistrada advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

No obstante, los jueces enfatizaron sobre los límites de las medidas cautelares frente a las leyes votadas por el Congreso: "Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno".

Por su parte, el Fiscal General Departamental cuestionó el fundamento preventivo de la medida inicial al afirmar que la suspensión general de la Ley 27.801 "fue dispuesta sobre la base de una hipótesis acerca de las consecuencias futuras que podría producir su implementación, sin que se hayan acreditado, con elementos objetivos y actuales, las circunstancias que permitirían tener por configurada una afectación concreta de derechos fundamentales".

En su intervención, el fiscal añadió respecto a los alcances del control judicial: "Una cosa es ejercer el control judicial de constitucionalidad frente a una afectación concreta y otra sustancialmente diferente es disponer la suspensión general y preventiva de una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sobre la base de consecuencias que, al momento del dictado de la resolución, no aparecen suficientemente acreditadas".

Cabe recordar que la jueza Elba Pascual había suspendido por el plazo de 60 días el nuevo régimen en respuesta a un hábeas corpus preventivo y colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de los adolescentes alojados en centros de detención.

Al explicar por qué tomó esa decisión, la magistrada dijo: "Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad".

Pascual también aclaró que su objeción no hacía hincapié en la reducción de la edad de imputabilidad, sino en la ausencia de una estructura adecuada: "Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes".

La jueza había cuestionado si el gobierno bonaerense poseía "las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez".