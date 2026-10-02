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Viernes, 2 de octubre de 2026

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INVESTIGACIÓN

Peritan billeteras de Bicoin de Adorni para comprobar si hizo operaciones entre 2014 y 2018

El fiscal Gerardo Pollicita le encargó a la Policía Federal determinar si el ex funcionario fue el autor de estos movimientos con los que justificó sus bienes ante la Justicia.

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La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba para establecer si Manuel Adorni realizó operaciones con Bitcoin entre 2014 y 2018, con lo que justificó sus bienes ante la Justicia.

Se intenta establecer si los movimientos fueron realmente hechos por el ex funcionario con los que justifica casi 600 mil dólares en efectivo.

En su declaración, aseguró que guardaba en su casa dólares sin declarar de sus ganancias en criptomonedas.

Frente a esto, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a el Deparmento Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quien controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Los primeros informes

En una primera verificación se informó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que los movimientos coinciden con los que manifestó Adorni. Y sus abogados son los que hoy tienen las claves.

 Vale aclarar que cada cuenta de Bitcoin solo puede operarla quien tiene la cuenta privada. Se puede demostrar quien tiene a esa clave, pero eso no significa que la haya tenido cerca, ya que las claves se pueden transferir y la persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas.

Lo que se intenta determinar es si realmente fue el ex jefe de Gabinete quien realmente manejaba las cuentas. Y si hay forma de comprobar quien depositó los fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones.

El ex funcionario de Milei afirmó que los dólares que utilizó en sus pagos en efectivo provienen de la liquidación de Bitcoin entre 2014 y 2018.

Especificó que ocho billeteras le generaron 591.544,61 dólares y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. "Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública", argumentó su abogado Matías Ledesma.    



      

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