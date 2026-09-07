"Perón intentó comprarla más de una vez": quién es Eduardo Elsztain dueño de acciones de la empresa Falkland Islands Company

Las Islas Malvinas volvieron a quedar en el foco de la agenda pública tras la cadena nacional del presidente Javier Milei. A partir de ahí, trascendió que el empresario Eduardo Elsztain posee acciones de la Falkland Islands Company (FIC) y, ante el revuelo, salió a explicar los motivos de su inversión.

El presidente de IRSA difundió el comunicado después de que un informe de prensa revelara que es accionista minoritario de la firma desde 2017. La FIC concentra distintos negocios en el archipiélago.

En su mensaje, Elsztain destacó a la compañía como "una compañía de enorme relevancia estratégica y económica en las Islas Malvinas" y explicó que decidió hablar luego de que el informe despertara "teorías conspirativas y antisemitas" sobre su persona.

Qué dijo Elsztain sobre sus acciones en la empresa inglesa





"Por lo general no hago intervenciones de este tipo, pero la causa Malvinas es tan importante para todos los argentinos, que me parece que no hay que quedarse callado", expresó Elsztain al explicar por qué decidió hacer pública su posición.

En el documento, el empresario recordó una frase que, según contó, le repetía su abuelo Isaac: "Siempre me decía que si Argentina se hubiera involucrado económicamente en la vida de las Islas Malvinas durante todo el siglo XX, probablemente hubiéramos evitado la guerra".

También mencionó al expresidente Juan Domingo Perón, de quien señaló que "intentó comprar la Falkland Islands Company más de una vez".

Eduardo Elsztain tiene acciones minoritarias en la empresa Falkland Islands Company.

A partir de esos antecedentes, Elsztain explicó cómo surgió su interés por la compañía. "La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía", señaló.

Motivado por esto, empezó a comprar acciones de la FIC entre 2005 y 2006. Sin embargo, contó que en 2017 "se abrió una oportunidad mayor, cuando los propios empleados de FIC hicieron una oferta para comprarla".

"Pensé que esa era nuestra oportunidad, así que oferté para quedarme con el control mayoritario de la empresa más importante de las Islas Malvinas", dijo. Pero la operación no prosperó porque, según explicó, "la propuesta fue bloqueada y prohibida por las autoridades británicas".

Elsztain solo pudo conservar "la participación minoritaria que había comprado a través del mercado -cercana al 2%- que tiene hoy, y la mayoría accionaria terminó en manos de Staunton Holdings Ltd".

El empresario también vinculó su decisión con una historia personal atravesada por el reclamo argentino sobre las islas.

"Por mi edad, desde mis años de formación en el Colegio Nacional Buenos Aires y mi paso por la colimba, la causa Malvinas ha atravesado tanto mi vida privada como la del país. Pensar que podría haber aportado algo desde mi rol empresarial en este tema valió la pena, aunque haya fracasado. Si pudiera, no dudaría en volver a intentarlo -y quién dice, quizás vuelva a pasar", completó.

La inversión volvió al centro de la escena

La participación de Elsztain en la FIC volvió a tomar relevancia después de la cadena nacional que Javier Milei realizó el jueves pasado por la noche. En ese mensaje, el Presidente anunció el envío al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La discusión volvió a tomar fuerza después de las declaraciones de Donald Trump sobre la posición histórica de Estados Unidos frente al conflicto y, luego, de los anuncios de Javier Milei vinculados con la soberanía, el Atlántico Sur y la Antártida.

Frente a las críticas hacia el empresario que aparecieron en redes sociales, el canciller Pablo Quirno salió en su defensa. A través de una publicación en X, Quirno respondió a quienes calificaron de "traidor" a Elsztain y fue contundente: "Todo lo contrario".

¿Quién es Eduardo Elsztain?





Eduardo Elsztain es uno de los empresarios más importantes de la Argentina y tiene una extensa trayectoria en los sectores inmobiliario, financiero y agropecuario.

Es presidente de IRSA, una de las principales compañías inmobiliarias del país. A través de esta empresa participa en el negocio de los centros comerciales, hoteles, oficinas y desarrollos residenciales.

También está al frente de Cresud, una de las empresas agropecuarias más importantes de América Latina, dedicada a la producción y explotación de tierras. Además, tiene participación en BrasilAgro, compañía con operaciones en el mercado agrícola brasileño.

Elsztain defendió su inversión en la empresa que monopoliza negocios en las Islas Malvinas.

Su carrera empresarial comenzó en el sector inmobiliario y tomó un fuerte impulso durante la década de 1990, cuando se asoció con el financista George Soros. Esa alianza le permitió ampliar sus negocios y consolidar el grupo empresario que lidera actualmente.

Además de su actividad privada, Elsztain ocupa distintos cargos institucionales. Preside la Fundación IRSA, es vicepresidente del Congreso Judío Mundial y fue uno de los impulsores de Endeavor Argentina.