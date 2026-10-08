Petrolera inglesa que opera en Malvinas compró parte de una empresa para avanzar con el proyecto Sea Lion

La petrolera inglesa Rockhopper Exploration firmó un acuerdo para comprar por 44 millones de dólares una plataforma flotante que será parte del proyecto Sea Lion, que desarrolla en sociedad con la israelí Navitas, para extraer crudo en aguas de las Islas Malvinas.

Mediante un comunicado, la compañía británica anunció el convenio para la adquisición del 35% en la firma SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés).

SPV es una empresa de reciente constitución cuyo único activo es la FPSO OSX-1, plataforma cuyo valor total es de 125 millones de dólares. La unidad flotante de producción será destinada a acelerar el desarrollo del área central en Sea Lion.

De esta manera, Rockhopper junto a Navitas Petroleum -titular del 65% del proyecto-, continúa en abierto desafío a las sanciones impuestas el mes pasado por la Argentina, a través del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei.

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean al archipiélago, hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010 mientras que Navitas se sumó al proyecto a principios de 2020.

La iniciativa prevé una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de 2.100 millones para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.

Argentina pide medidas cautelares contra Reino Unido por Malvinas

En las últimas horas, Argentina formalizó la solicitud de medidas cautelares contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar de manera inmediata la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La decisión judicial se produjo al vencerse el ultimátum fijado por la administración del presidente Javier Milei para suspender las actividades unilaterales en el proyecto Sea Lion.

La presentación interpuesta por el Poder Ejecutivo exige la interrupción de la exploración de hidrocarburos desarrollada al norte del archipiélago sin autorización de las autoridades nacionales. La estrategia recurre al procedimiento de arbitraje establecido en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).