Piden la detención de Spagnuolo por compras en la ANDIS

Un pedido de detención fue presentado contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la investigación judicial por supuestas contrataciones irregulares en la entidad federal.

La solicitud fue formulada por el abogado querellante Gregorio Dalbón ante el juez federal Ariel Lijo, fundada en la incorporación de nuevos informes contables que exponen inconsistencias en las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos.

El requerimiento procesal se produce días después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exfuncionario como presunto jefe de una asociación ilícita, administración fraudulenta y cohecho pasivo, en una causa que involucra a otros 18 imputados.

Sobreprecios detectados e informes de la intervención

La presentación judicial argumenta la necesidad de modificar el régimen de libertad del exfuncionario a partir de auditorías que registran diferencias de valor de hasta un 711% en insumos médicos.

Entre las irregularidades informadas al expediente figuran adquisiciones de implantes cocleares liquidados a un costo promedio de US$ 62.613 por unidad, frente a valores de mercado estimados en US$ 16.975.

Asimismo, la representación de la querella insistió en cotejar los nuevos datos patrimoniales con las grabaciones atribuidas al investigado sobre presuntos cobros a proveedores del sector: "Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio".

Evaluación procesal e investigación en curso

El juez Ariel Lijo deberá definir si existen riesgos de entorpecimiento o peligro de fuga que justifiquen dictar la prisión preventiva contra Diego Spagnuolo. La pesquisa judicial analiza licitaciones dirigidas y pagos indebidos por un monto global estimado en más de $30.000 millones.

En paralelo, la justicia aguarda los resultados de las pericias criptográficas sobre dispositivos secuestrados y análisis de audios a cargo de la Gendarmería Nacional para determinar la responsabilidad de la cúpula del organismo.