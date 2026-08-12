Piden "días no laborables" para la visita del Papa

El diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana presentó un proyecto, que cuenta con la firma de más de 20 legisladores, en el que le solicita al Poder Ejecutivo que se declare, de manera excepcional, los días 9, 10 y 11 de noviembre como jornadas no laborables, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El objetivo de esta iniciativa es "facilitar la participación de la ciudadanía" en los eventos oficiales que se lleven adelante durante la estadía del Papa en nuestro país, y "generar las condiciones necesarias" para que los fieles puedan formar parte de las actividades programadas con el Sumo Pontífice.

Jorge Taiana presentó el proyecto para pedir que los días 9, 10 y 11 de noviembre sean jornadas no laborables.

Asimismo, se propone que la medida sea adoptada en el marco de las facultades que le confieren al Poder Ejecutivo el artículo 99 de la Constitución Nacional y la ley N° 27.399 de feriados nacionales, en carácter excepcional y por la "trascendencia histórica, espiritual e institucional" de la visita.

Por otra parte, se le solicita al Gobierno nacional que garantice "de manera plena" la libre circulación y una "oferta integral de los servicios públicos de transporte".

Taiana también remarca que la llegada de León XIV tiene "una significación particular" para nuestro país, "tanto por la trascendencia de la visita apostólica como por el vínculo histórico y espiritual con el papa Francisco", el primer Papa argentino y latinoamericano.