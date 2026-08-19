Piden nuevas medidas contra Francisco Adorni tras decir que puso un cero de más en una declaración jurada

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, acusó un error en su declaración jurada de 2024: expresó en un escrito que puso un cero de más en una deuda hipotecaria.

De acuerdo a lo que expresó el hermano del ex jefe de Gabinete, en su primera Declaración Jurada Patrimonial Integral hubo un error de números.

Francisco Adorni presentó una deuda inicial de $130 millones y otra al cierre del período de $60 millones. El fiscal Marijuan dedujo de esos números que el ex funcionario redujo su deuda en unos 70 millones de pesos.

No obstante, el legislador bonaerense indicó que los 130 millones eran, en rigor, 13 millones de pesos, y que no existió tal reducción en la deuda, que es uno de los ejes del caso.

"La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez", expresó Francisco Adorni. Y agregó: "También es coherente con la falta de lógica económica del resultado. Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio".

En su imputación, el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que "la multiplicidad de rectificaciones y la formación profesional de Adorni son indicios de falsedad y ocultamiento malicioso".

En el requerimiento de la impulatación advirtió que "el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad".

Por su parte, la defensa del legislador sostuvo que la hipótesis de la fiscalía enumera "inconsistencias, rectificaciones y ampliaciones administrativas", pero no individualiza con claridad cuál habría sido la falsedad penalmente relevante.

Por último, el magistrado ordenó nuevas medidas de prueba sobre los bienes y las declaraciones juradas de Francisco Adorni. En ese marco, solicitó informes la Legislatura bonaerense, al Banco Provincia y al Registro de la Propiedad.