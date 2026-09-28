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Lunes, 28 de septiembre de 2026

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INVESTIGACIÓN

Piden nuevas pruebas contra Adorni en la causa por enriquecimiento

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir el patrimonio del exfuncionario desde 1998 e investigar sus operaciones en bitcoins.

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El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

La medida judicial se produce luego de que el exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei presentara documentación para responder a 20 dudas sobre sus bienes. El foco de la fiscalía está puesto en reconstruir el origen de los fondos de su matrimonio y verificar operaciones con criptomonedas.

Para fundamentar la solicitud de información tributaria y financiera, el dictamen judicial señala: "Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti".

Levantamiento del secreto fiscal y peritaje a billeteras de bitcoin

Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo levantar el secreto fiscal sobre Manuel Adorni (período 1998-2011) y Bettina Angeletti (desde el año 2000). 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá entregar declaraciones juradas sobre impuesto a las ganancias, bienes personales, datos de adhesión a blanqueo o moratorias y registros de compra de divisas extranjeras.

En cuanto al uso de fondos digitales, la justicia analiza ocho billeteras virtuales presentadas por la defensa a cargo de Matías Ledesma. Estas cuentas fundamentarían la tenencia de US$ 591.544,61 no declarados previamente. 

La fiscalía dispuso convocar al abogado defensora y a un perito para aperturar un sobre lacrado con claves privadas, donde personal de la Policía Federal Argentina realizará una verificación criptográfica.

Pedidos de informes a la ANSES, registros automotores y sociedades

El expediente judicial sumará reportes de la ANSES sobre la historia laboral completa del matrimonio, con detalle de aportes registrados, remuneraciones, altas, bajas e ingresos bajo régimen de monotributo o autónomo.

Asimismo, se requirió información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) para relevar los vehículos registrados a su nombre, sumado a un informe sobre participaciones en sociedades, asociaciones o fundaciones.

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