La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al primer semestre de 2026 en Argentina.

La tasa de pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares en los 31 aglomerados urbanos evaluados. Asimismo, la indigencia se ubicó en el 7,5% de la población y en el 5,6% de los hogares durante los primeros seis meses del año.

#DatoINDEC

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos: la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares y al 32,3% de las personas en el 1° semestre de 2026; y la indigencia, al 5,6% y al 7,5%, respectivamente https://t.co/AYeQnndT2Q pic.twitter.com/Si7QOO6j9A September 24, 2026

Las cifras de la pobreza por regiones del país

El relevamiento estadístico expuso marcadas diferencias en la distribución geográfica de las tasas de pobreza a lo largo del territorio nacional. La región del Noreste registró el índice más elevado del país con un 41,5% de personas por debajo de la línea de pobreza.

Por su parte, las distintas zonas geográficas mostraron los siguientes porcentajes de afectación poblacional:

La región de Cuyo alcanzó un 36,7%.

El Gran Buenos Aires se posicionó en un 32,1%.

El Noroeste se ubicó en el 31,5%.

La región Pampeana registró un 30,3%.

La Patagonia presentó el indicador más bajo con un 28,4%.

La situación socioeconómica en los hogares urbanos

Los indicadores oficiales determinaron que casi un tercio de la población urbana medida no logró cubrir el costo de la Canasta Básica Total. El informe técnico reflejó que la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares impactó en la capacidad de consumo de los sectores vulnerables frente a la evolución de los precios de productos esenciales.

La actualización semestral del organismo que conduce Marco Lavagna constituye la medición de referencia sobre la situación social en los principales centros urbanos de Argentina. Los datos procesados permiten monitorear el mapa de vulnerabilidad social y la dinámica de los ingresos en todo el país.

La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026: documento completo