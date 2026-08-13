La Legislatura de Neuquén aprobó el protocolo para realizar narcotest a diputados

Un particular protocolo fue aprobado en la Legislatura de Neuquén, el cual permitirá que se apliquen controles toxicológicos (narcotest) a los 35 integrantes del Cuerpo. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1.248, que recibió 30 votos a favor y dos en contra.

De esta forma, los testeos serán obligatorios, aleatorios y sorpresivos, con una periodicidad mínima de una vez cada dos meses.

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Respecto a la medida, la convocatoria deberá ser inmediata, personal y reservada. Los análisis se realizarán en las instalaciones de la propia Legislatura, sin trasladar a los legisladores a centros externos.

El protocolo fue aprobado para poner en práctica la Ley 3.531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios Para Funcionarios Públicos, reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero. Hasta el momento, la norma no se aplicaba en la Cámara debido a la falta de un procedimiento específico para llevar adelante los controles.

A quiénes alcanza el protocolo

El alcance de la resolución comprende a los diputados que se encuentren en ejercicio, y la coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Legislatura, que deberá actuar con independencia de las autoridades políticas. Ese sector tendrá que articular con el laboratorio o equipo técnico autorizado por la autoridad sanitaria competente para realizar los test dentro del edificio.

También deberá garantizar la correcta toma de las muestras, preservar la confidencialidad y privacidad de los legisladores, mantener la cadena de custodia y dejar constancia de la gestión técnica y de cualquier inconveniente que pueda surgir durante el operativo.

¿Qué pasa si da positivo el control?

Los controles podrán efectuarse mientras funcionen las comisiones y durante las sesiones de la Cámara. La disposición también contempla sesiones preparatorias y extraordinarias, además de reuniones de la Comisión Observadora Permanente. Así, el protocolo no queda limitado a las sesiones ordinarias ni al recinto principal.

En caso de que el primer examen arroje un resultado positivo, se deberá realizar un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado.

Antecedente

La resolución aprobada forma parte de un proceso que comenzó en septiembre de 2025, cuando la Legislatura neuquina sancionó la ley que estableció controles toxicológicos obligatorios para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

En esa oportunidad, el proyecto obtuvo 29 votos positivos y dos negativos, correspondientes a los diputados del Frente de Izquierda. Horas después de la sanción, el propio Figueroa fue el primer funcionario en someterse al examen y el resultado fue negativo.

Rolando Figueroa fue el primero en someterse al control (Archivo).

"Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo", recalcó el gobernador en su cuenta de X, donde publicó un video del procedimiento. Tras conocer el resultado, sostuvo que la medida aportaba "tranquilidad a la sociedad" y remarcó que quienes toman "decisiones trascendentes" deben hacerlo con plena conciencia.

La legislación establece que los controles son un requisito de permanencia en cargos públicos y alcanzan a los tres poderes provinciales, e incluye a ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y directivos de organismos autárquicos y empresas estatales. La negativa injustificada a someterse al examen es considerada equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo.

Sustancias que estudia

Los análisis buscan detectar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras. La ley establece una periodicidad mínima anual y dispone que los estudios se realicen en el laboratorio del Ministerio de Salud local.

En el caso de la Legislatura, el nuevo protocolo fija una frecuencia mayor: los controles deberán realizarse, como mínimo, cada dos meses. El costo de cada examen estará a cargo del legislador sometido al test.