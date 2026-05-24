¡POLÉMICA! Javier Milei difundió un mapa de Argentina sin Tucumán y las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei difundió en las últimas horas un insólito mapa apócrifo de la República Argentina. El objetivo del tuit era criticar la gestión económica de Axel Kicillof pero se viralizó por el gráfico que contiene llamativos errores geográficos.

Titulado "Mapa del crecimiento de Argentina", el tuit que repostearon el jefe de Estado, funcionarios nacionales y militantes de La Libertad Avanza (LLA), contiene según dice con datos de marzo de 2026, información respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia, con una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School.

Intenta plantear que la mayoría de las provincias del país crecieron, con excepción de Buenos Aires, con la aclaración entre paréntesis "conurbano", pintada de rojo con -0,2%. No obstante, el mapa llama la atención porque le faltan Tucumán, las Islas Malvinas y todas las formas de los territorios distan de la cartografía oficial. Por ejemplo a Santa Fe se le suprimió el tradicional taco de la bota.

Uno de los primeros que difundió el posteo fue Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, quien manifestó en sus redes: "Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece".

En el mismo mensaje, que fue difundido por Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda sostuvo que "el gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos".

Otro de los que publicó el diseño erróneo fue el embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, también con críticas al mandatario provincial. "Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios", expresó sin percatarse de las fallas en el mapa.