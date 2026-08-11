Por el paro universitario, Yacobitti confirmó que la UBA estará abierta

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, informó que la institución mantendrá sus sedes operativas durante el paro nacional universitario convocado para este miércoles.

El funcionario sostuvo que las puertas permanecerán abiertas y que la asistencia a las aulas dependerá de la decisión individual de cada trabajador docente y no docente de las distintas facultades de la UBA.

Tensión entre las autoridades de la UBA y las federaciones docentes

La postura de las autoridades contrasta con la posición expresada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, agrupación que convocó al cese total de actividades presenciales y virtuales.

Los gremios solicitan la recomposición de los haberes del sector y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras los dichos de Emiliano Yacobitti, las federaciones sindicales cuestionaron su postura al considerar que afecta el ejercicio de la medida de fuerza.

No obstante, el vicerrector remarcó que las protestas por tiempo indeterminado perjudican el dictado de clases, aunque reiteró sus críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei por el retraso en los montos salariales y los recursos destinados a la educación pública.

El reclamo presupuestario y la respuesta del Gobierno

Frente a la falta de avances en las negociaciones con el Poder Ejecutivo, los sindicatos docentes confirmaron un nuevo plan de lucha que incluirá una semana entera de medidas de fuerza.

La huelga comenzará el lunes 18 y se extenderá hasta el sábado 22 de este mes en las universidades de todo el país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, rechazaron la protesta califiándola de "política e ilegítima".

Desde la cartera nacional argumentaron que las transferencias presupuestarias hacia las casas de estudio se encuentran al día según lo pactado y confirmaron una convocatoria a paritarias para el próximo 1° de septiembre.