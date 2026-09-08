Por el resultado de las PISA Pettovello cruzó a un economista liberal

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo un cruce en redes sociales con el economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, tras la difusión de los resultados de las pruebas PISA 2025.

El debate se generó a partir de las críticas formuladas respecto al retroceso registrado en el desempeño educativo nacional y la respuesta oficial de la citada cartera.

Son dos cosas distinta. Los resultados de las pruebas Pisa reflejaron la trayectoria educativa de 10 años hacia atrás desde mediados del 2025. Y si, precisamos la ley de libertad educativa. https://t.co/uxucR8bce5 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) September 8, 2026

El reclamo por reformas y la respuesta

El desencuentro comenzó cuando Agustín Etchebarne cuestionó los datos de la evaluación internacional y reclamó transformaciones estructurales para el área educativa.

Frente a esto, Sandra Pettovello salió al cruce y remarcó la postura institucional adoptada por el Ministerio de Capital Humano.

Agustín, la educación no sigue para abajo. Estamos logrando resultados y avances importantes en los aprendizajes fundamentales de todos nuestros chicos, en especial de los más vulnerables. PISA se aplicó a mediados del año pasado a alumnos de 15 años. A esa edad, el impacto no es... https://t.co/2FeAh1tG4W — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) September 8, 2026

Desde el oficialismo ratificaron que el rendimiento de los alumnos en las áreas de Ciencias, Lectura y Matemática corresponde a trayectorias escolares iniciadas durante gestiones previas. En ese marco, la funcionaria fundamentó que los indicadores desfavorables reflejan las deficiencias del sistema educativo heredado.

La controversia en torno al desempeño académico

Los informes vinculados a la evaluación internacional confirmaron una caída en las calificaciones de los estudiantes argentinos en comparación con la edición de 2022, ubicando al país entre las posiciones más castigadas de la región.

Frente a la discusión pública con sectores afines al pensamiento liberal, el Gobierno nacional insistió en atribuir el deterioro académico al impacto de las políticas aplicadas por el kirchnerismo en la última década, al tiempo que reafirmó la continuidad de su plan integral para el sector.