Por qué la inflación porteña enciende una alerta sobre el dato nacional que viene

Cada mes, la Ciudad de Buenos Aires difunde su índice de precios unos días antes que el INDEC, y esa ventaja temporal lo convirtió en el primer termómetro de lo que puede pasar a nivel nacional. Por eso el dato de julio importa más allá de lo porteño: cuando se lo traslada a la estructura que usa el organismo nacional, lo que anticipa no es alentador. Las proyecciones privadas ubican la inflación del mes en un rango de entre 2,4% y 2,8%, un nivel que amenaza con interrumpir la desaceleración que venía mostrando el índice en los dos meses previos.

La lectura de fondo es la que enciende la alerta: no se trata solo de que el número pueda dar más alto, sino de qué componentes lo empujan. Buena parte de la suba de julio se explica por factores que tienden a diluirse, pero debajo aparece una señal más persistente que complica el objetivo de seguir perforando pisos.

Por qué la Ciudad adelanta al país

El índice porteño (IPCBA) marcó en julio una suba del 2,9%, pero ese número no se traslada tal cual a la medición nacional. La Ciudad y el país miden canastas parecidas, aunque con ponderaciones distintas: cada rubro pesa diferente según el patrón de consumo de cada jurisdicción. Por eso, cuando la consultora LCG trasladó las variaciones porteñas a las 12 categorías del INDEC, el resultado dio más bajo: en torno al 2,8% al mirar las grandes divisiones y 2,4% al afinar por sub-rubros, que quedaría como piso proyectado del dato oficial.

Esa brecha se explica, sobre todo, por lo estacional. En julio pesaron con fuerza los rubros ligados a las vacaciones de invierno: los paquetes turísticos subieron 26% y el alojamiento, 29%. Son componentes que tienen mucha más incidencia en la canasta porteña que en la nacional, y ahí está la razón principal de que el 2,9% de la Ciudad se modere al proyectarlo sobre el conjunto del país.

La señal que preocupa: el núcleo

El problema es que la parte más ruidosa del dato -lo estacional- es también la que tiende a desinflarse: es probable que afloje en agosto, una vez pasado el receso invernal. La señal que realmente importa está más abajo, en la inflación núcleo, que deja de lado los precios estacionales y los regulados para mostrar la inercia de fondo de la economía. Y ese indicador, en la Ciudad, se movió en la dirección contraria: pasó del 1,9% al 2,2%.

Ese es el dato que complica la película. Mientras lo estacional se limpia solo, el núcleo refleja una presión de precios más difícil de bajar, y su aceleración sugiere que la desinflación perdió fuerza justo en el tramo más exigente, el de convergir hacia niveles cada vez más bajos.

Por eso un eventual 2,4% nacional no sería una simple pausa: implicaría revertir la dinámica de los dos meses previos, cuando el índice general se había acercado a la zona del 2%. El dato del INDEC será el que despeje la incógnita, pero la pelea de fondo ya quedó a la vista: no alcanza con que se modere lo estacional si el núcleo no acompaña.