Impulsan un proyecto para regular a nivel nacional la tenencia de perros potencialmente peligrosos

Tras el fallo judicial que condenó a los dueños de los dogos que provocaron la muerte de una adolescente de 15 años en Córdoba, diputados de Provincias Unidas presentaron un proyecto para regular a nivel nacional la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

La iniciativa, encabezada por Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, propone crear un Régimen Integral de Tenencia Responsable con obligaciones para los propietarios y con nuevas herramientas de prevención.

Entre sus principales medidas, el proyecto de ley establece la creación del Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP). De este modo, los animales deberán ser inscriptos y contar con un microchip subcutáneo antes de cumplir cuatro meses.

El proyecto nacional exige que los dueños cuenten con licencia, seguro y podrían recibir penas de hasta 8 años.

Además, los dueños deberán tramitar una Licencia Administrativa Local, acreditar aptitud psicológica, no registrar antecedentes penales violentos y contratar un seguro de responsabilidad civil, que cubra eventuales daños a terceros.

La propuesta también contempla modificaciones al Código Penal. Plantea penas de hasta ocho años de prisión para quienes, por negligencia en la guarda del animal, provoquen lesiones graves o la muerte de otra persona.

Asimismo, la iniciativa busca incorporar sanciones para quienes dejen sueltos a estos animales en la vía pública, incluso cuando no se produzca un daño concreto. También prevé multas actualizadas según el precio del combustible.

Torres sostuvo que el proyecto busca establecer medidas de cuidado y responsabilidad de los propietarios. "Nuestro objetivo es la prevención y la protección de los vecinos", afirmó la diputada, según informó la Agencia Noticias Argentinas.