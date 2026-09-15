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¡EN VIVO! Senado: Reforma electoral, PASO y Ficha Limpia vuelven al debate

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Presupuesto 2027: El gobierno de Milei prevé crecimiento del 4%, una inflación del 21% y suba salarial del 25,4%

Luis Caputo calcula un dólar a $1.700 para el año electoral. Así lo incluyó en la ley de leyes que enviará el Ejecutivo al Congreso y analizó esta tarde con la mesa política que encabeza Karina Milei en la Casa Rosada. Participaron Santilli, Santiago Caputo, Menem y Bullrich.

Florencia Golender
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El Gobierno Nacional define movimientos clave de gestión de cara al año electoral y la mesa política se reunió por casi tres horas otro martes consecutivo en la Casa Rosada. Antes del envío del Presupuesto 2027 al Congreso, analizaron los principales indicadores contemplados en el proyecto. 

El texto presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, esta tarde ante la primera plana de La Libertad Avanza prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%

Dio más detalles, como el precio del dólar a $1.700 para el año en que el presidente Javier Milei buscará la reelección.

Tras los encuentros del lunes del presidente Javier Milei con el Gabinete y la tropa parlamentaria violeta enfocados en la situación económica, se reunió desde las 13 la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

Del análisis del Presupuesto 2027 participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo

También, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Detalles del Presupuesto 2027: dólar a $1.700

Fuentes de Presidencia adelantaron que el proyecto de Presupuesto elaborado para el año electoral por el gobierno de Milei proyecta nuevamente resultado fiscal positivo y "será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default". 

En tanto, en el Ministerio de Economía estiman exportaciones por más de 130 mil millones de dólares y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los 15 mil millones. 

Mesa política analizó con Caputo el envío del Presupuesto 2027.
Mesa política analizó con Caputo el envío del Presupuesto 2027.

Asimismo, calculan un tipo de cambio promedio anual de 1728 pesos frente al dólar. Desde Presidencia puntualizaron que ese precio para la divisa norteamericana, "no se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

Tal cual lo establece el plazo en la Ley de Administración Financiera, el ministro Caputo anticipó en X que este martes el Poder Ejecutivo Nacional enviará el Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. 

Es un texto sobre la administración de gastos y recursos a ejecutar durante el año que algunos gobernadores analizarán en detalle en el marco de posibles acuerdos electorales con la Casa Rosada. 

Agenda legislativa: reforma política y Malvinas

Durante el encuentro de mesa política, Bullrich abordó el inicio del debate de la reforma electoral en comisiones del Senado, tratamiento que ocurrió en paralelo. 

La senadora extendió entendimientos con el PRO y el radicalismo de Chubut por Ficha Limpia y la obligatoriedad opcional de las PASO a ver si consigue un mejor panorama para los votos, que por ahora no es favorable al oficialismo. Mientras, crecen las especulaciones sobre la las primarias

Bullrich se mueve por los votos para la reforma electoral en el Senado.
Bullrich se mueve por los votos para la reforma electoral en el Senado.

Caputo y Bullrich fueron los primeros en retirarse de la reunión en la Casa Rosada. El encuentro se extendió casi media hora más sin su presencia. 

Se informó oficialmente luego que también se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en la Cámara alta. 

Por ahora, se demora un poco más el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas que la mesa política promete que ingresará esta semana por la Cámara de Diputados. 

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