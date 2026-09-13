Presupuesto 2027: el Gobierno lo envía al Congreso y arranca temporada de tratativas con las provincias

El presidente Javier Milei volverá este año al Congreso para presentar el Presupuesto 2027 y en la Casa Rosada ultiman el texto que ordenará las partidas y recursos durante el año electoral. Crece la expectativa por los destalles que se conocerán esta semana y arranca la temporada de negociaciones con las provincias.

En paralelo con el debate por la reforma electoral y la eliminación de las PASO que propone La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo Nacional buscará la aprobación de la Ley de leyes.

Con ese fin, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados de la Nación la iniciativa, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

Según anticiparon desde la Casa Rosada, el proyecto mantendrá el espíritu del presentado en 2026 que postuló el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

Milei recibe el lunes a diputados y senadores LLA

Milei adelantará precisiones y la estrategia legislativa de La Libertad Avanza (LLA) mañana a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada.

La reunión servirá también para dar detalles del proyecto anunciado por cadena nacional para fortalecer la defensa de a soberanía de las Islas Malvinas y el endurecimiento de sanciones económicas a empresas que exploten sus recursos naturales sin autorización del gobierno argentino.

Javier Milei recibe a diputados y senadores LLA en la Rosada.

La Libertad Avanza recién logró aprobar el Presupuesto del Ejecutivo Nacional el año pasado, durante las sesiones extraordinarias.

En su tercer intento en lo que va de gestión, las rondas de tratativas con los gobernadores arrancaron hace rato. También con los bloques aliados, con los que define estos asuntos en paralelo con los planes electorales para el 2027.

Cuándo llegaría el Presupuesto 2027 a las comisiones

El puntapié del debate se dará en las próximas semanas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, tras la salida de José Luis Espert.

En encaminar las voluntades tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El integrante de la mesa política que se reúne cada martes en la Rosada está a cargo del poroteo.

El desafío inicial será conseguir los 129 votos para tener quórum, en tiempos en que la oposición viene de conseguir mayoría para emplazar los proyectos de endeudamiento familiar con mora a comisiones e impulsar el debate en el recinto.