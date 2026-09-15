Presupuesto 2027: el Gobierno lo presenta en Diputados y negocia con gobernadores

El Gobierno nacional presentará este martes el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La iniciativa marcará las prioridades del último año del mandato del presidente Javier Milei y fijará las variables económicas clave de cara a las próximas elecciones, sosteniendo el equilibrio fiscal como condición innegociable mientras la Casa Rosada busca ordenar los apoyos parlamentarios.

A diferencia de presentaciones anteriores, el mandatario nacional no asistirá al recinto para exponer los lineamientos de la norma. Tras encabezar una reunión de más de dos horas y media con legisladores de La Libertad Avanza en Balcarce 50 para ratificar el rumbo económico, se confirmó que la defensa técnica del articulado quedará a cargo del equipo del Ministerio de Economía.

Déficit cero y proyecciones macroeconómicas





El texto ratificará el déficit cero en el centro del programa económico como pilar indispensable para consolidar la baja de la inflación. En consonancia con el anticipo enviado al Congreso por el ministro Luis Caputo, el Ejecutivo proyecta los siguientes ejes clave para el mediano plazo:

Desaceleración inflacionaria: Previsión de una caída significativa en el índice general de precios.

Recaudación y actividad: Estimación de un leve incremento real anual de los ingresos tributarios, impulsado por la reactivación de la actividad interna y el incremento del volumen exportador.

Reducción de impuestos: Política orientada a devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad del perfil exportador.

Indicadores sociales: Proyección de reducción en la tasa de desempleo y mejoras en los niveles de pobreza e indigencia.

Obras provinciales y agenda en el Congreso





Para garantizar los votos necesarios en ambas cámaras tras las recientes diferencias legislativas, el Gobierno incorporó proyectos de infraestructura reclamados por gobernadores aliados y sectores dialoguistas. La nómina abarca las siguientes partidas:

Obras viales y de conectividad terrestre.

Construcción de acueductos y plantas potabilizadoras.

Despliegue de sistemas de saneamiento urbano.

Pese a su inclusión en las planillas presupuestarias, desde el Ejecutivo aclararon que el inicio y financiamiento total de los proyectos durante 2027 quedará sujeto al cumplimiento del marco de equilibrio fiscal.

En paralelo a la discusión presupuestaria, el Gobierno nacional continuará el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que contempla el endurecimiento de las sanciones contra empresas que ejecuten actividades no autorizadas en las Islas Malvinas y en la Plataforma Continental Argentina.



