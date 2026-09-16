Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta renovar la red de trenes

El Gobierno nacional abrió la puerta a un plan de renovación integral del sistema de transporte ferroviario de pasajeros y cargas dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

La propuesta ingresada al Congreso de la Nación fija los lineamientos económicos para llevar adelante obras de infraestructura prioritarias, la modernización de tendidos eléctricos y la adquisición de material rodante en las líneas metropolitanas y de larga distancia.

Ejes del esquema de inversiones para el sistema ferroviario

El plan oficial diseñado por la Secretaría de Transporte busca canalizar recursos a través de esquemas de participación público-privada e inversiones directas.

Las metas trazadas contemplan la mejora en la seguridad operativa de las formaciones, la recuperación de las vías en los corredores de carga estratégicos y la renovación de los sistemas de señalización en los accesos a la Capital Federal.

El Poder Ejecutivo enfatizó la necesidad de optimizar los costos de funcionamiento del sistema y reducir el déficit operativo de las empresas estatales del sector, condicionando el flujo de fondos a estándares de eficiencia e integración con el sector privado.

Debate parlamentario sobre las partidas operativas

La iniciativa comenzará a ser debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los legisladores analizarán los montos asignados a los subsidios tarifarios y la distribución de las obras para cada jurisdicción.

Desde los bloques opositores adelantaron que solicitarán precisiones sobre los plazos de ejecución de los trabajos en las líneas interurbanas, mientras que el oficialismo buscará ratificar el esquema presupuestario para consolidar el proceso de licitaciones durante el próximo ejercicio fiscal.