Presupuesto 2027: estos son los cambios a la Ley de Discapacidad que propone el Gobierno

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación desató polémica al incluir modificaciones que impactan directamente en la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La propuesta impulsada por La Libertad Avanza contempla la derogación de artículos vinculados a las prestaciones básicas y modifica los mecanismos de actualización de los aranceles de los prestadores.

Alerta por modificaciones en el Nomenclador Nacional

El texto ingresado al Parlamento propone eliminar el Nomenclador Nacional de Discapacidad, el instrumento que fija los valores de referencia para el cobro de los profesionales y las instituciones que brindan atención.

Diputados de la oposición y organizaciones del sector advirtieron que la desregulación de este arancel de cobertura obligatoria podría fragmentar el sistema y dejar la prestación sujeta a negociaciones individuales con las obras sociales y prepagas.

Asimismo, el proyecto altera la definición de invalidez para el acceso a las pensiones no contributivas, reintroduciendo exigencias vinculadas al porcentaje de incapacidad laboral.

Legisladores de distintos bloques remarcaron que este giro representa un retroceso respecto al enfoque de derechos humanos establecido por los tratados internacionales.

Debate parlamentario y reclamo de los sectores prestadores

Frente a la presentación de la iniciativa, prestadores, familias y personas con discapacidad profundizaron sus reclamos para frenar las modificaciones en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Señalan que la eliminación de la regulación pública agravará la crisis del sector, afectando el transporte adaptado, los centros de día y la asistencia escolar.

El bloque oficialista buscará avanzar con el articulado en las reuniones de comisión, mientras la oposición negocia modificaciones al texto para garantizar el sostenimiento de los recursos y la vigencia plena de los derechos adquiridos.

Punteo de los principales cambios propuestos en el Presupuesto 2027 sobre la Ley de Discapacidad: