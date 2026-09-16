Presupuesto 2027: las claves del proyecto que Diputados comenzará a debatir en octubre

El Gobierno de Javier Milei envió en la noche del martes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, en el límite del plazo que estipula la Ley de Administración Financiera. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados que comenzará con su análisis en comisión el próximo 7 de octubre.

La iniciativa fija el nivel de gasto, los recursos previstos y las principales proyecciones macroeconómicas para el próximo año. El proyecto quedó a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y los funcionarios que asistirán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender la propuesta serán los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase.

Las principales proyecciones del Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene, lo que representa un incremento del 25,3%. En tanto, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

Por otra parte, desde el Gobierno nacional prevén que la economía crecerá 4% en 2027. Se trata de una variable relevante ya que de ella se desprende buena parte del cálculo de recursos tributarios que sostiene el resto de las cuentas públicas.

Con respecto a la inflación, el Ministerio de Economía difundió una proyección de 21,1% para el próximo año, mientras que evaluó que en diciembre de 2027 la cotización del dólar será $1.847,6.

El debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancará el 7 de octubre (Foto Diputados).

Asimismo, la proyección oficial ubica las exportaciones en 133.984 millones de dólares el año que viene y las importaciones en 118.424 millones, con un saldo positivo de la balanza comercial de 15.560 millones de dólares.

El texto también proyecta un superávit primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI en 2027, mientras que prevé una mejora del salario medio de 25,4%.

En tanto, el Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 un listado de 67 obras públicas para realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacionales o fideicomisos con asignación específica.