Presupuesto, Causa Malvinas y reforma electoral: los objetivos legislativos de Milei

El Poder Ejecutivo busca acelerar su agenda parlamentaria mediante la presentación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el ingreso del Presupuesto y el reinicio de las tratativas para modificar las normas electorales antes del 2027. Con negociaciones en marcha en ambas cámaras del Congreso, Diputados tendrá el foco en el plano foco económico y el Senado debatirá el futuro de los comicios nacionales.

Durante la jornada, el Gobierno de Javier Milei formalizará en la Cámara de Diputados la iniciativa por las Islas Malvinas, la cual contempla penas más severas para las actividades no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

El texto final incluyó la penalización de la pesca ilegal, a pesar de la vigencia de la Ley Federal de Pesca, junto a la explotación hidrocarburífera.

Luego de los debates internos, la conducción libertaria determinó que los funcionarios expongan recién cuando se inicie el trabajo técnico en las comisiones.

Por otra parte, en el marco del cronograma oficial, el equipo económico ingresará este martes el proyecto de Ley de Presupuesto a la Cámara Baja.

A diferencia de convocatorias anteriores, la exposición técnica estará a cargo de los secretarios del área, descartándose la presencia en el recinto tanto del jefe de Estado como del ministro de Economía, Luis Caputo.

Aunque los números finales se mantienen bajo reserva, los lineamientos centrales del texto ratifican el rumbo de la gestión. Por un lado planteará la consolidación del superávit en las cuentas públicas como pilar macroeconómico. Y por el otro, sostener las partidas presupuestarias para la cobertura de asistencia social directa.

El Senado debate las PASO y Ficha Limpia





En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, encabezada por Agustín Coto, retomará este martes la discusión sobre la reforma electoral.

La reapertura del temario responde a una decisión de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ante el reclamo de los sectores aliados para incorporar los proyectos de Ficha Limpia que impiden la postulación de dirigentes con condena confirmada en segunda instancia.

El Senado vuelve al debate por la reforma electoral y busca votos para eliminar las PASO.

No obstante, el punto de mayor fricción entre la Casa Rosada y los bloques dialoguistas radica en la propuesta para suspender o eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al tratarse de una modificación electoral, la norma exige una mayoría calificada de 37 bancas en el Senado y 129 en Diputados, guarismos que hoy el oficialismo no reúne por la reticencia del radicalismo y el PRO.

Para destrabar el articulado, las gestiones se dividen en dos frentes, ya que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las negociaciones directamente con los mandatarios provinciales. Mientras que Bullrich coordina reuniones con jefes de bancada en la Cámara Alta.

Por último, podemos señalar que hasta la fecha, los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Neuquén (Rolando Figueroa) y Chaco (Leandro Zdero) confirmaron su respaldo a la cancelación de las primarias.

Sin embargo, las administraciones de Salta, Misiones, Jujuy y Santa Cruz mantienen bajo reserva su postura definitiva antes de la firma de los dictámenes.



