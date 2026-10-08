Privatización de AySA: un grupo empresario ofreció US$340 millones y quedó a un paso de quedarse con la concesión por 30 años

Este jueves se llevó a cabo la apertura de sobres con las propuestas económicas en el marco del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y el grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX quedó a un paso de quedarse con la concesión al ofrecer 340 millones de dólares por el 90% de las acciones de la empresa proveedora de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El consorcio encabezado por Rowing superó al encabezado por Roggio, que ofreció 285 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Rowing S.A. es una empresa de ingeniería fundada por Walter Román y del consorcio también participa Transclor, del empresario Mauricio Filiberti. El grupo se quedaría con el 90% de las acciones de AySA mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Obligaciones de inversión

AySA es la empresa a cargo de brindar el servicio de agua potable y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre los que figuran La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Avellaneda, San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón, entre otros.

Desde el Ministerio, justificaron la privatización al advertir que la empresa "era un modelo de disfunción administrativa". "Entre 2006 y 2023, recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%", criticaron.

Asimismo, desde el Palacio de Hacienda subrayaron que "uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el compromiso obligatorio de inversión" ya que el nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 "un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario".

El área de concesión de AySA.

Según se informó, el programa contempla "aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio".

Las obligaciones de inversión están vinculadas "a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%".

Por último, desde el Ministerio indicaron que "con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en regular, supervisar y controlar. Esto significa más obras, más inversiones y menos costos para todos los argentinos". "Con las privatizaciones, la libertad y la Argentina avanzan", sentenciaron desde la cartera que conduce Luis Caputo.

Cuáles son los próximos pasos en el proceso de privatización

Luego de la apertura de los sobres, la licitación continuará con la revisión del proceso y la preadjudicación al ganador de la compulsa. Posteriormente se hará la adjudicación y la asunción del nuevo operador posiblemente antes de fin de año.

A fines de abril, el Gobierno aprobó los contratos de concesión por 30 años y el esquema de transferencia de acciones. El documento contempla, además, la posibilidad de extender ese plazo por hasta 10 años.