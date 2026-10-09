Privatizan AySA: adjudican el 90% por US$340 millones

El Gobierno nacional adjudicó el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos al consorcio empresarial conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX por un monto de 340,2 millones de dólares.

La compañía, que abastece de agua potable y saneamiento a más de 14 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, vuelve al sector privado tras dos décadas bajo gestión estatal.

Detalles del paquete accionario y la deuda

El ofrecimiento económico presentado por el grupo encabezado por Walter Román y Mauricio Filiberti superó la propuesta competidora del grupo Roggio, que había cotizado 285 millones de dólares.

El 10% restante del capital social de AySA permanecerá bajo la titularidad del sindicato conducido por Omar Lingeri, mientras que el consorcio adjudicatario asumirá el pasivo existente de 70 millones de dólares.

Cobertura regional y concesión previa

La prestadora opera en 27 jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo municipios del norte, oeste y sur del conurbano.

La firma retorna al esquema privado luego de que en 2006 la administración de Néstor Kirchner rescindiera el contrato de concesión al grupo francés Suez, el cual administraba el servicio desde la privatización concretada en 1993 bajo el nombre de Aguas Argentinas.