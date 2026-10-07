Procesaron a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito

El ex funcionario Roberto Baratta fue procesado en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito según lo determinó el juez federal Julián Ercolini.

El magistrado, subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12, evaluó que Baratta "habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada" durante el período en el que estuvo en la función pública como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que por entonces conducía Julio De Vido.

Además del procesamiento, el juez decidió embargar los bienes de Baratta para cubrir una suma de 1.500 millones de pesos.

Fundamento del fallo

Ercolini consideró que el incremento patrimonial de Baratta "carecería de sustento" en comparación con sus ingresos legítimos ya que "las aplicaciones de fondos efectivamente verificadas arroja saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y 2012 a 2017, los que acumulados a lo largo de todo el lapso imputado ascienden a la suma de $4.678.496,90". "Evidencia la existencia de desfasajes entre los recursos declarados y las erogaciones detectadas en el presente expediente", remarcó.

Ercolini también decidió embargar los bienes de Baratta para cubrir una suma de $1.500 millones.

Uno de los puntos centrales de la acusación apunta al lote en el Mapuche Country Club de Pilar, el cual el ex funcionario compró por 70.000 dólares en efectivo y sobre el que luego se construyó una mansión por un valor de 3.700.000 pesos. El mismo fue abonado en 30 pagos, la mayoría en efectivo tanto en pesos como en dólares.

Según el magistrado, la incorporación del inmueble al patrimonio de Baratta fue "disimulada a través de la actuación como interpósita persona de su madre, Marta Rosa Girola, quien figuró como titular registral de la propiedad".

En su última indagatoria, el ex funcionario había justificado que la propiedad fue comprada por sus padres como un "proyecto familiar" para tener un lugar de veraneo y pasar el fin de semana. También sostuvo que todos sus bienes fueron adquiridos de forma legítima.