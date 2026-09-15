Promulgaron la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.820, que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina" cada 9 de julio.

La disposición quedó formalizada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1006/2026 y cuenta con rango legal.

La legislación establece además que, en adelante, los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en la ciudad tucumana. De esta manera, la provincia tendrá un rol central en las celebraciones oficiales.

La iniciativa había sido aprobada por el Congreso el pasado 26 de agosto y fue impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. El proyecto obtuvo el respaldo unánime del Senado, con 67 votos afirmativos, luego de haber recibido previamente la aprobación de la Cámara de Diputados.

La nueva ley busca reforzar el vínculo histórico entre San Miguel de Tucumán y la Independencia argentina, ya que en la Casa Histórica de la ciudad se declaró la independencia el 9 de julio de 1816. La medida también reivindica el papel que tuvo el norte argentino en el proceso de construcción nacional.

Ávila había destacado durante el debate la importancia de convertir la iniciativa en ley. Según explicó, mientras la declaración dependiera únicamente de un decreto presidencial, podría ser modificada por una futura administración, mientras que una ley otorga mayor estabilidad institucional.

La decisión también toma relevancia por los actos encabezados por Javier Milei durante el último 9 de julio. El Presidente brindó un discurso en cadena nacional desde la Casa Histórica de Tucumán, donde ratificó su compromiso con el Pacto de Mayo y compartió el evento con 13 gobernadores.

Con la promulgación de la Ley 27.820, la posibilidad de repetir ese escenario cada Día de la Independencia quedó establecida por ley. San Miguel de Tucumán tendrá así un protagonismo institucional permanente durante una de las principales fechas patrias de Argentina.