Propiedades, viajes y billeteras virtuales: uno por uno, los interrogantes que la fiscalía le planteó a Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ante el Juzgado Federal N° 4 el requerimiento por el que intimó a Manuel Adorni a justificar el origen del crecimiento de su patrimonio. El exjefe de Gabinete tiene 15 días para responder por el incremento de los bienes atribuidos a él y a su pareja, Bettina Julieta Angeletti, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como investigado.

El pedido se apoya en dos números que, según la fiscalía, no encuentran respaldo en sus ingresos: una diferencia de $43 millones entre lo que el grupo familiar cobró y lo que gastó, y operaciones por US$402.578 en dólares sin correlato en los ingresos lícitos comprobados. El documento tiene 207 fojas y ordena el reclamo en 20 puntos. Uno por uno, estos son los frentes que Adorni deberá despejar.

Las propiedades y los US$402 mil

Buena parte del dinero observado quedó en ladrillos. La fiscalía sostiene que dentro de esos US$402 mil aparece la compra del lote 380 del Country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, y su refacción integral: por esa remodelación Adorni habría pagado US$245.000 al contratista Matías Tabar, monto que ahora tendrá que respaldar con recibos y explicar de dónde salió. También deberá precisar el origen de los fondos con los que compró el terreno y pagó la tasa de ingreso al emprendimiento.

A eso se suma el departamento de Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. El requerimiento le pide que aclare con qué dinero lo adquirió, en qué términos se cerró la operación y cómo abonó el mobiliario, que según el documento se pagó en dólares y en efectivo, también a Tabar. Otro de los interrogantes apunta a cómo fueron valuadas las mejoras realizadas tanto en el departamento como en el lote del country.

Dólares en efectivo, préstamos y billeteras

El fiscal también puso el foco en los dólares en efectivo que Adorni declaró y en la "venta de activos" que invocó como origen: le exige detallar qué vendió, cuándo, a quién, por qué importes y con qué trazabilidad bancaria o bursátil. En la misma línea, deberá acreditar dos préstamos atribuidos a familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, con su existencia, fecha, entrega efectiva del dinero y aplicación posterior. Quedó bajo análisis, además, una deuda con el Banco Galicia que, de acuerdo con el requerimiento, figuró en una declaración y luego desapareció de las siguientes.

Las cuentas y tarjetas completan el capítulo. La fiscalía quiere saber cómo se concilian los movimientos de la cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su esposa, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales con los ingresos lícitos del grupo familiar. En la lista de gastos a explicar figuran viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, además del uso reiterado de terceros para comprar bienes o afrontar pagos por su cuenta.

Las criptomonedas y los comprobantes que no cierran

El último bloque apunta a los criptoactivos. En declaraciones rectificativas se incorporaron cuatro cuentas de activos virtuales, y un informe de la SIFRAI lo vinculó con otras: la fiscalía reclama el detalle de esa operatoria y, sobre todo, con qué capital dice haberla iniciado. A eso se agregan 20 comprobantes informados ante la ARCA durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron cruzarse con tarjetas, cuentas ni plataformas, y otras 16 facturas de una empresa por más de $2 millones que no coinciden con los montos declarados.

Todo el requerimiento surgió del cruce de documentación patrimonial, bancaria, fiscal y registral con las declaraciones juradas del funcionario, tanto públicas como reservadas y sus correcciones posteriores. De ese cotejo, según la fiscalía, surgieron las inconsistencias que ahora Adorni deberá explicar ante la Justicia.