Protesta de trabajadores tercerizados genera demoras en Aeroparque

Este viernes se lleva a cabo una protesta gremial en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires que generó demoras y complicaciones para cientos de pasajeros que buscaban viajar en la previa del fin de semana largo. La medida es llevada a cabo por trabajadores tercerizados que exigen la reincorporación de un empleado despedido.

La medida de fuerza comenzó cerca de las 6 en el hall central de la terminal aérea, con foco en los mostradores de check-in de Aerolíneas Argentinas, lo que provocó extensas filas en el despacho de equipaje y la atención al público.

La protesta es impulsada por trabajadores de la empresa GPS, la principal compañía tercerizada que presta servicios para la línea de bandera, en reclamo por la reincorporación de su delegado sindical, Luciano Corradi. Sostienen que se trató de un despido ilegal, vinculado a su activa participación gremial.

"Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación. Me despidió GPS la mayor tercerizada de Aerolíneas siendo delegado de mis compañeros/as x haber luchado contra la privatización y contra la precarización", indicó el propio Corradi en su cuenta en X.

Trabajadores volverán a protestar el próximo martes (Foto X @luchocorradi).

Los manifestantes se concentraron con pancartas bajo consignas en defensa de los puestos de trabajo y entonaron cánticos en apoyo a la empresa estatal.

Asimismo, advirtieron que la convocatoria de este viernes fue el inicio de un plan de lucha y adelantaron que el martes realizarán una nueva protesta.