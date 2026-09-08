Pruebas PISA: Capital Humano apuntó contra el kirchnerismo por los resultados

Tras los bajos resultados de los alumnos secundarios de las Pruebas PISA, la administración de Javier Milei responsabilizó a las "gestiones anteriores", pero con especial énfasis en el "kirchnerismo" por una situación catalogada como "una situación crítica en los aprendizajes".

Por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, la cartera planteó que "los resultados reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando el recorrido de estudiantes desde 2013". Cabe recordar que la evaluación internacional marca el nivel de los alumnos en Ciencias, Lectura y Matemática en los últimos tres años.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

El enunciado oficial indicó que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

El comunicado fue publicado este martes, luego de que se conociera que Argentina quedó en el puesto 72 de los 91 países medidos en la evaluación en Ciencias, que fue la principal área de esta edición.

El Ministerio de Capital Humano advirtió que los resultados de las evaluaciones educativas PISA 2025.

Caída de resultados

Los resultados de la última prueba PISA muestran que el deterioro se profundizó aún más. En los últimos tres años, los estudiantes argentinos empeoraron su desempeño en Ciencias, Matemática y Lectura.

Si bien el promedio de los países de la OCDE también cayó, el retroceso argentino fue considerablemente mayor. El 48,8% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas.

El Ministerio de Capital Humano advirtió que los resultados de las evaluaciones educativas PISA 2025

Esos adolescentes no logran interpretar información sencilla en un gráfico, comprender textos simples y calcular relaciones básicas de precio por unidad. Se trata de capacidades necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y seguir aprendiendo, señalan los autores del informe que se dio a conocer este martes.

¿Una tendencia mundial?

Por otra parte, el Gobierno de Javier Milei corrió el foco de la caída registrada en los últimos tres años y planteó que la prueba reflejaría "el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno".

Además, sostuvo la idea de que los resultados se inscribirían "en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000. La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y, en la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

Además, el ministerio de Pettovello adujo que el descenso en Lectura fue pronunciado a nivel mundial y señaló que la OCDE detectó un fenómeno global al que denominó "lectores apresurados", en relación a "estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta" y que ese comportamiento se duplicó entre 2018 y 2025.