Puntos clave del documento entregado por la CGT en el Ministerio de Economía

La Confederación General del Trabajo presentó un documento formal ante el Ministerio de Economía para exigir soluciones urgentes frente al crecimiento de la morosidad y la caída de la actividad productiva.

En el escrito, la cúpula sindical remarcó que las políticas públicas deben contemplar mecanismos de refinanciación que permitan recuperar el consumo y sostener los puestos de trabajo.

El diagnóstico sobre la morosidad y la actividad económica

La entidad sindical advirtió sobre la pérdida de capacidad de pago tanto de las familias como de las pequeñas empresas, señalando el impacto del costo financiero en la economía cotidiana.

Asimismo, el escrito destacó la vulnerabilidad de quienes recurren al crédito informal ante la falta de acceso a canales bancarios tradicionales.

Frente a este escenario, la CGT reclamó la implementación de medidas que extiendan los plazos de las deudas para aliviar la presión de las cuotas y reactivar el circuito de ingresos, producción y empleo.

El texto completo del documento de la CGT

"El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y Pymes reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real.

La situación económica está golpeando cada vez con más fuerza a las familias trabajadoras y también a las empresas que producen y generan empleo. A la caída de los ingresos y el deterioro del consumo, se le suma el costo elevado del endeudamiento que sufren familias y PyMES que está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes, pagar las cuotas y sostener las actividades productivas.

El crecimiento de la mora financiera formal ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros, es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción. Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo.

Mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún.

Frente a esta situación, es necesario que las políticas públicas atiendan esta problemática que agrava aún más la crisis socioeconómica. La posibilidad de refinanciar las deudas, extendiendo los plazos y reduciendo transitoriamente la presión de las cuotas, puede permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y que las empresas puedan sostener su producción. El objetivo es liberar recursos para volver a poner en marcha ese círculo virtuoso que une ingresos, consumo, producción y empleo.

La discusión es todavía más profunda. Una economía no se recupera solamente cuidando el sistema financiero. Se recupera cuando los trabajadores tienen".